المرشح لرئاسة النصر السعودي: مصلحة النادي فوق أي اعتبار

شدد نصر بن عبدالله النصر المرشح على مقعد رئاسة النصر السعودي في الفترة المقبلة أن مصلحة النادي فوق أي اعتبار، مؤكدا أنه يتمنى عودة سعود آل سويلم رئيس النادي السابق لخدمة "العالمي" من جديد.



وتقدم صالح الأطرم، ونصر بن عبدالله النصر، بأوراق ترشحهما لرئاسة نادي النصر السعودي، في آخر أيام المهلة الثالثة التي منحتها الهيئة العامة للرياضة السعودية، ليسدل الستار بشكل رسمي على الأزمة الخاصة بعدم ترشح أي شخص لرئاسة النادي.



وقال في تصريحات تلفزيونية: "أقول دائما وأكرر أن مصلحة النصر فوق أي اعتبار، الاستمرارية في النجاحات واستقرار النادي هي المطلب الرئيسي، وبالتالي رجال النصر هم الأقرب فيما يخص معرفة شأن النادي الداخلي".



واختتم: "النجاحات التي حققها سعود آل سويلم في نادي النصر خلال فترة رئاسته للنادي تعد كبيرة للغاية، وما زلت أتمنى عودته لخدمة الكيان الكبير، هذه النجاحات شكلت عبئا لأي مرشح جديد خاصة فيما يخص الضغوط الجماهيرية المنتظرة على الإدارة الجديدة".



وكان آل سويلم قد اعتذر عن ترشحه لانتخابات رئاسة النصر السعودي مكتفيا بالفترة التي قضاها على رأس مجلس إدارة بطل الدوري السعودي للمحترفين.