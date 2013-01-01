الإثنين 01 يوليه 2019 الموافق 28 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

بيسكوف: بوتين أمر الجيش بمكافحة الفيضانات بإيركوتسك

الإثنين 01/يوليه/2019 - 11:12 ص
دميتري بيسكوف،
دميتري بيسكوف،
أ ش أ
طباعة
أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن بوتين أعطى إيعازا للجيش الروسي لمكافحة الفيضانات المائية في منطقة إيركوتسك ومساعدة السلطات المحلية بمهام الإنقاذ.

وقال بيسكوف للصحفيين: " الرئيس الروسي أوعز لوزير الدفاع سيرجي شويجو بإشراك الجيش بعملية مكافحة الفيضانات في منطقة إيركوتسك الروسية.

وأضاف بيسكوف قائلا:"بعد الاجتماع الليلي في براتسك بشأن عملية الإغاثة من الفيضانات في مدينة إيركوتسك الروسية وبناء على هذا الاجتماع، أوعز بوتين لوزير الدفاع سيرجي شويجو بإشراك الجيش بعملية مكافحة الفيضانات في منطقة إيركوتسك الروسية".

يذكر أن الفيضانات ضربت منطقة إيركوتسك منذ عدة أيام وأعلنت الطوارئ الروسية المنطقة شبه منكوبة، والتي من خلالها تضرر الآلاف من السكان وتقوم السلطات على توزيع المساعدات الإنسانية للضحايا في المنطقة.

ووفقا لوزارة الطوارئ، تم إعداد 42 مركزا مؤقتا للسكن، 15 منها استوعبت أكثر من 1.3 ألف شخص ونتيجة للفيضانات في المنطقة توفي خمسة أشخاص.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

"سقطة المنحط".. شاهد اضطراب الأجير محمد ناصر بعد تجاوزه في حق أردوغان بالخطأ

منذ حوالي 12 ساعة

"متنساس التوك توك".. رسالة عنيفة من رئيس الزمالك لكهربا

منذ حوالي 21 ساعة

الخطيب يكلف مرتجى بالسفر لإنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحى

منذ حوالي 10 ساعة

انفوجراف.. تعرف على مميزات التأمين الصحى الشامل الجديد

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

مصير منتخب مصر بعد تصدره لمجموعته في أمم افريقيا

تشيلسي يعلن رحيل 5 لاعبين

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

كولومبيا تضع حارسها الأسطورى فى ورطة

ستوديو

إليسا توجه رسالة شديدة اللهجة للمتنمرين على شكلها (شاهد)

رحل من رسم الابتسامة.. هكذا نعت نانسي عجرم عزت أبو عوف

جولة داخل مبنى الجوازات والهجرة الجديد بالعباسية (فيديو)

تشييع جنازة عزت أبو عوف من مسجد السيدة نفيسة

ads

رياضة

لامبارد يغيب عن تدريبات ديربى كاونتى

بينيتيز يوضح سبب رحيله عن نيوكاسل

نجم غينيا يترك أمم إفريقيا ويعود إلى ليفربول

المرشح لرئاسة النصر السعودي: مصلحة النادي فوق أي اعتبار

منوعات

تطوير مصابيح ذكية جديدة تبث البيانات عبر الضوء

إعادة توطين سلحفاة رقبة الأفعى المهددة بالانقراض بإندونيسيا

الكشف عن خطة عمل لإعداد بريطانيا للتعامل مع مجتمع الشيخوخة

الفلك: فعاليات محلية وإقليمية ودولية في اليوم العالمى للكويكبات

إسلام سياسي

معركة بالأسلحة في العاصمة الأفغانية بعد إصابة 65 في انفجار قوي

التحالف الدولي يعلن مقتل قياديين لـ"القاعدة" غرب سوريا

طالبان تعلن مسئوليتها عن تفجيرات كابول

انفجار قوي يهز وسط كابول

مقالات الرأي
عمرو خالد
المدد إلهى.. كلمة السر
ماجد حبته
عملاء.. مومياوات.. ومخابيل
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
المزيد
ads

الثقافة

محمد الشحات يكتب 28 قصيدة لابنه المغترب في "سيعود من بلد بعيد"

غدًا.. جابر عصفور يشارك في ندوة لتكريم اسم بشير السباعي

واحات مصر في "مجلة "الثقافة الجديدة"

عدد خاص من مجلة ميريت حول "الجسد في الأدب الثقافة والدين"

صفحتنا ع الفيس بوك