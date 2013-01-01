بيسكوف: بوتين أمر الجيش بمكافحة الفيضانات بإيركوتسك

أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن بوتين أعطى إيعازا للجيش الروسي لمكافحة الفيضانات المائية في منطقة إيركوتسك ومساعدة السلطات المحلية بمهام الإنقاذ.



وقال بيسكوف للصحفيين: " الرئيس الروسي أوعز لوزير الدفاع سيرجي شويجو بإشراك الجيش بعملية مكافحة الفيضانات في منطقة إيركوتسك الروسية.



وأضاف بيسكوف قائلا:"بعد الاجتماع الليلي في براتسك بشأن عملية الإغاثة من الفيضانات في مدينة إيركوتسك الروسية وبناء على هذا الاجتماع، أوعز بوتين لوزير الدفاع سيرجي شويجو بإشراك الجيش بعملية مكافحة الفيضانات في منطقة إيركوتسك الروسية".



يذكر أن الفيضانات ضربت منطقة إيركوتسك منذ عدة أيام وأعلنت الطوارئ الروسية المنطقة شبه منكوبة، والتي من خلالها تضرر الآلاف من السكان وتقوم السلطات على توزيع المساعدات الإنسانية للضحايا في المنطقة.



ووفقا لوزارة الطوارئ، تم إعداد 42 مركزا مؤقتا للسكن، 15 منها استوعبت أكثر من 1.3 ألف شخص ونتيجة للفيضانات في المنطقة توفي خمسة أشخاص.