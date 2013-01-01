محافظة الوادي الجديد تخصص 15 مليون جنيه لتنمية مركز بلاط

اعتمد محافظ الوادي الجديد الخطة المالية لمركز ومدينة بلاط للعام 2019 2020 بتكلفة 15 مليون جنيه و242 ألف جنيه، والتي تشمل تدعيم البنية التحتية والمشروعات الخدمية.



وقالت المحافظة - في بيان اليوم الاثنين - إن الخطة تشمل تخصيص 5 ملايين جنيه لأعمال الكهرباء، بالإضافة إلى 8 ملايين جنيه لمشروعات رصف الطرق الداخلية، كما تم تخصيص مليوني جنيه لأعمال تحسين البيئة، وباقي المبالغ لتدعيم الوحدات المحلية بالاحتياجات الخاصة بها.



على جانب آخر، أكد المحافظ أنه سيتم استكمال خطة إزالة مخلفات النخيل من داخل المزارع والحقول، وذلك ضمن خطة مكافحة الحرائق، لافتا إلى أنه يتم تحرير محاضر للمزارعين المخالفين، كما يتم نقل حظائر الماشية من داخل الكتل السكنية إلى الحقول.