دفن جثة سائق انقلبت سيارته في المقطم

صرحت نيابة المقطم الجزئية، الإثنين، بدفن جثة سائق لقى مصرعه إثر انقلاب سيارته من أعلى منطقة جبلية بالمقطم، عقب التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن الوفاة طبيعية، حيث تبين أنه توفي أثناء سيره بالسيارة قيادته فاختلت عجلة القيادة بيده ما تسبب في انحراف عجلة القيادة وسقوط السيارة من أعلى منطقة جبلية.



تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة بالمقطم يفيد بانقلاب سيارة من أعلى الطريق ونزولها بمنطقة جبلية، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير قائد السيارة، اختلت عجلة القيادة بيديه ونزل من أعلى الطريق بمنطقة جبلية، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.