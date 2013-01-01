الإثنين 01 يوليه 2019 الموافق 28 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

حوادث

ضبط 3 أطنان جبن فاسد في الجيزة

الإثنين 01/يوليه/2019 - 11:06 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي و ندى حمدي
طباعة
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط قرابة 3 أطنان من الجبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع غير مرخص لمنتجات الألبان في الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الجيزة، تجميع صاحب مصنع لإنتاج منتجات الألبان بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الأهرام، كميات كبيرة من منتجات الألبان "جبن موزريلا مبشور" من مرتجعات المحلات والسوبر ماركت مجهولة المصدر "منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام"، وإعادة استخدامها في التصنيع مرة أخرى وتدوين تواريخ صلاحية وهمية وإعادة تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء تجارية وهمية وطرحها للبيع بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات واستهداف المصنع المُشار إليه، أمكن ضبط صاحب المصنع، وعُثر على كمية قدرها 2 طن و856 كيلو جرام من الجبن مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

الخطيب يكلف مرتجى بالسفر لإنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحى

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

منذ يوم

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

منذ حوالي 21 ساعة

فتاة تقفز من الطابق الرابع: "والدى اغتصبنى"

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

مصير منتخب مصر بعد تصدره لمجموعته في أمم افريقيا

تشيلسي يعلن رحيل 5 لاعبين

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

كولومبيا تضع حارسها الأسطورى فى ورطة

ستوديو

إليسا توجه رسالة شديدة اللهجة للمتنمرين على شكلها (شاهد)

رحل من رسم الابتسامة.. هكذا نعت نانسي عجرم عزت أبو عوف

جولة داخل مبنى الجوازات والهجرة الجديد بالعباسية (فيديو)

تشييع جنازة عزت أبو عوف من مسجد السيدة نفيسة

ads

رياضة

لامبارد يغيب عن تدريبات ديربى كاونتى

بينيتيز يوضح سبب رحيله عن نيوكاسل

نجم غينيا يترك أمم إفريقيا ويعود إلى ليفربول

المرشح لرئاسة النصر السعودي: مصلحة النادي فوق أي اعتبار

منوعات

تطوير مصابيح ذكية جديدة تبث البيانات عبر الضوء

إعادة توطين سلحفاة رقبة الأفعى المهددة بالانقراض بإندونيسيا

الكشف عن خطة عمل لإعداد بريطانيا للتعامل مع مجتمع الشيخوخة

الفلك: فعاليات محلية وإقليمية ودولية في اليوم العالمى للكويكبات

إسلام سياسي

معركة بالأسلحة في العاصمة الأفغانية بعد إصابة 65 في انفجار قوي

التحالف الدولي يعلن مقتل قياديين لـ"القاعدة" غرب سوريا

طالبان تعلن مسئوليتها عن تفجيرات كابول

انفجار قوي يهز وسط كابول

مقالات الرأي
عمرو خالد
المدد إلهى.. كلمة السر
ماجد حبته
عملاء.. مومياوات.. ومخابيل
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
المزيد
ads

الثقافة

محمد الشحات يكتب 28 قصيدة لابنه المغترب في "سيعود من بلد بعيد"

غدًا.. جابر عصفور يشارك في ندوة لتكريم اسم بشير السباعي

واحات مصر في "مجلة "الثقافة الجديدة"

عدد خاص من مجلة ميريت حول "الجسد في الأدب الثقافة والدين"

صفحتنا ع الفيس بوك