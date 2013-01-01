ضبط 3 أطنان جبن فاسد في الجيزة

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط قرابة 3 أطنان من الجبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع غير مرخص لمنتجات الألبان في الجيزة.



أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الجيزة، تجميع صاحب مصنع لإنتاج منتجات الألبان بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الأهرام، كميات كبيرة من منتجات الألبان "جبن موزريلا مبشور" من مرتجعات المحلات والسوبر ماركت مجهولة المصدر "منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام"، وإعادة استخدامها في التصنيع مرة أخرى وتدوين تواريخ صلاحية وهمية وإعادة تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء تجارية وهمية وطرحها للبيع بالأسواق.



عقب تقنين الإجراءات واستهداف المصنع المُشار إليه، أمكن ضبط صاحب المصنع، وعُثر على كمية قدرها 2 طن و856 كيلو جرام من الجبن مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.