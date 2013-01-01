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سياسي

"تنسيقية الأحزاب" تهنىء المصريين بذكرى 30 يونيو

الإثنين 01/يوليه/2019 - 11:05 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري العظيم بذكرى ثورة 30 يونيو العظيمة، تلك الثورة الشعبية التي انتفضت فيها جموع الشعب المصري على اختلافاتها، ضد محاولات طمس هوية الدولة الوطنية المصرية.

وقالت التنسيقية في بيان لها، إن ثورة 30 يونيو لم تكن منفصلة عن ثورة الشعب في 25 يناير، بل كانت امتدادًا لها؛ لترسم ملامح الوطن الذي لا يمكن أن يستأثر به فصيل دون غيره، وليؤكد الشعب المصري أنه لن يرضخ لعمليات الترهيب الممنهجة التي سعت جماعة الإخوان من خلالها لإخضاع المصريين، وكاشفة عن الوجه الحقيقي لتلك الجماعة الإرهابية التي لم تكتفِ بالانقلاب على الديمقراطية منذ وصولها لسدة الحكم، ولكن سرعان ما لجأت للعنف الممنهج، لتكمل تاريخها الطويل من الإرهاب وإراقة دماء الأبرياء.

وأكدت التنسيقية، دور جيش مصر الباسل - درع وسيف الأمة - في الانحياز الواضح لإرادة المصريين، فإنها تجدد دعمها وثقتها في رجاله، وأبطال الشرطة المدنية، في حربهم المقدسة لتطهير أرض الوطن من بقايا الإرهاب والتطرف.

ودعت التنسيقية، كافة الشركاء السياسيين لاستعادة روح ثورة 30 يونيو، واستعادة الطريق المشترك لاستكمال تنمية الحياة السياسية في مصر، بما يكفل الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي في مصرنا الحبيبة التي تحتاج جهود كافة أبناءها.
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