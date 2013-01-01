ضبط 34 متهمًا بحوزتهم ذهب خام في أسوان

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني، ضربة موجعة لناهبي ثروات البلاد من جبال الذهب جنوب مصر، حيث نجحا في ضبط 34 شخصًا بعدة مناطق في أسوان حال تنقيبهم عشوائيًا بحثًا عن معدن الذهب الخام بأسوان.



استهدف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بأسوان والجهات المعينة بالوزارة، مناطق "وادى عبادى- العدوة - الخريطة" بدائرة مركزي شرطة "إدفو - نصر النوبة" بأسوان، وتم ضبط 34 شخصًا بينهم 23 يحملون جنسية إحدى الدول العربية.



وأسفرت الجهود عن ضبط 8 أجولة بداخلهم أحجار "الكوارتز" التي تحوي خام الذهب، 2 جركن بنزين، 4 زجاجات بداخلهم سائل الزئبق، كيس بلاستيك بداخله كمية من خام الذهب مختلط بالزئبق تزن حوالى 25 جرام، 24 برميل بداخلهم مادة السيانيد، 2 جركن بداخلهما مادة كيماوية، 10 أجولة فحم، مبالغ مالية" كما تم ضبط سيارة ربع نقل، والأدوات المستخدمة "5 هيلتى - 2 ميزان حساس".



بمواجهة المضبوطين اعترفوا بالحفر بقصد التنقيب عن الذهب وذلك على النحو المشار إليه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.