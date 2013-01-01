الإثنين 01 يوليه 2019 الموافق 28 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

حوادث

ضبط 34 متهمًا بحوزتهم ذهب خام في أسوان

الإثنين 01/يوليه/2019 - 11:04 ص
ذهب خام
ذهب خام
عمرو المزيدي
طباعة
وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني، ضربة موجعة لناهبي ثروات البلاد من جبال الذهب جنوب مصر، حيث نجحا في ضبط 34 شخصًا بعدة مناطق في أسوان حال تنقيبهم عشوائيًا بحثًا عن معدن الذهب الخام بأسوان.

استهدف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بأسوان والجهات المعينة بالوزارة، مناطق "وادى عبادى- العدوة - الخريطة" بدائرة مركزي شرطة "إدفو - نصر النوبة" بأسوان، وتم ضبط 34 شخصًا بينهم 23 يحملون جنسية إحدى الدول العربية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 8 أجولة بداخلهم أحجار "الكوارتز" التي تحوي خام الذهب، 2 جركن بنزين، 4 زجاجات بداخلهم سائل الزئبق، كيس بلاستيك بداخله كمية من خام الذهب مختلط بالزئبق تزن حوالى 25 جرام، 24 برميل بداخلهم مادة السيانيد، 2 جركن بداخلهما مادة كيماوية، 10 أجولة فحم، مبالغ مالية" كما تم ضبط سيارة ربع نقل، والأدوات المستخدمة "5 هيلتى - 2 ميزان حساس".

بمواجهة المضبوطين اعترفوا بالحفر بقصد التنقيب عن الذهب وذلك على النحو المشار إليه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

"سقطة المنحط".. شاهد اضطراب الأجير محمد ناصر بعد تجاوزه في حق أردوغان بالخطأ

منذ حوالي 4 ساعات

أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 يوليو 2019

منذ حوالي 21 ساعة

فتاة تقفز من الطابق الرابع: "والدى اغتصبنى"

منذ حوالي 21 ساعة

الخطيب يكلف مرتجى بالسفر لإنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحى

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

مصير منتخب مصر بعد تصدره لمجموعته في أمم افريقيا

تشيلسي يعلن رحيل 5 لاعبين

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

كولومبيا تضع حارسها الأسطورى فى ورطة

ستوديو

إليسا توجه رسالة شديدة اللهجة للمتنمرين على شكلها (شاهد)

رحل من رسم الابتسامة.. هكذا نعت نانسي عجرم عزت أبو عوف

جولة داخل مبنى الجوازات والهجرة الجديد بالعباسية (فيديو)

تشييع جنازة عزت أبو عوف من مسجد السيدة نفيسة

ads

رياضة

لامبارد يغيب عن تدريبات ديربى كاونتى

بينيتيز يوضح سبب رحيله عن نيوكاسل

نجم غينيا يترك أمم إفريقيا ويعود إلى ليفربول

المرشح لرئاسة النصر السعودي: مصلحة النادي فوق أي اعتبار

منوعات

تطوير مصابيح ذكية جديدة تبث البيانات عبر الضوء

إعادة توطين سلحفاة رقبة الأفعى المهددة بالانقراض بإندونيسيا

الكشف عن خطة عمل لإعداد بريطانيا للتعامل مع مجتمع الشيخوخة

الفلك: فعاليات محلية وإقليمية ودولية في اليوم العالمى للكويكبات

إسلام سياسي

معركة بالأسلحة في العاصمة الأفغانية بعد إصابة 65 في انفجار قوي

التحالف الدولي يعلن مقتل قياديين لـ"القاعدة" غرب سوريا

طالبان تعلن مسئوليتها عن تفجيرات كابول

انفجار قوي يهز وسط كابول

مقالات الرأي
عمرو خالد
المدد إلهى.. كلمة السر
ماجد حبته
عملاء.. مومياوات.. ومخابيل
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
المزيد
ads

الثقافة

محمد الشحات يكتب 28 قصيدة لابنه المغترب في "سيعود من بلد بعيد"

غدًا.. جابر عصفور يشارك في ندوة لتكريم اسم بشير السباعي

واحات مصر في "مجلة "الثقافة الجديدة"

عدد خاص من مجلة ميريت حول "الجسد في الأدب الثقافة والدين"

صفحتنا ع الفيس بوك