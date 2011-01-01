بعد قليل.. استكمال مرافعة دفاع متهمي "اقتحام الحدود"

تستمع - بعد قليل - محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لمرافعة دفاع 28 متهمًا في القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية".



وكانت المحكمة طلبت في الجلسة الماضية، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، إحضار شهادة وفاة مرسي.



وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.



وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.



وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".