الإثنين 01 يوليه 2019 الموافق 28 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

مصر

بعد قليل.. مدبولي يدشن البدء التجريبي للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد

الإثنين 01/يوليه/2019 - 11:02 ص
الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى،
محمد إبراهيم
طباعة
يبدأ بعد قليل المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين ومحافظ بورسعيد، لتدشين منظومة التأمين الصحي الشامل والتشغيل التجريبي لها بمحافظة بورسعيد.

ومن المقرر أن يتم دعوة مواطني بورسعيد لفتح ملفات طب الأسرة بشكل رسمي، وبدأ دراسة الحالة الصحية كاملا وفقا للحصر والرصد المخطط له.

يذكر أن منظومة التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين، وليس مواطني بورسعيد فقط، فيما يذكر أيضا أنه تم اختيار محافظة بورسعيد تحديدا للبدء بها كنموذج يسهل خلاله إجراء التجريب الرسمي عليه مبدئيا ودراسة العقبات والتحديات لإزالتها ومن ثم التعميم على باقي أنحاء الجمهورية.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"مدبولي" يتفقد تطوير مستشفى بورسعيد العام استعدادًا للتأمين الشامل

"مدبولي" يستمع لشرح عن المبنى الإداري للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد

رئيس الوزراء: انتهاء تجهيز المستشفيات للتأمين الصحي بداية 2019

رئيس التأمين الصحي يتفقد "التضامن والمبرّة" ببورسعيد

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

مصير منتخب مصر بعد تصدره لمجموعته في أمم افريقيا

منذ يوم

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

التخطيط تطلق برنامج القيادة للتميز الحكومي

منذ حوالي 10 ساعة

انفوجراف.. تعرف على مميزات التأمين الصحى الشامل الجديد

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

مصير منتخب مصر بعد تصدره لمجموعته في أمم افريقيا

تشيلسي يعلن رحيل 5 لاعبين

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

كولومبيا تضع حارسها الأسطورى فى ورطة

ستوديو

إليسا توجه رسالة شديدة اللهجة للمتنمرين على شكلها (شاهد)

رحل من رسم الابتسامة.. هكذا نعت نانسي عجرم عزت أبو عوف

جولة داخل مبنى الجوازات والهجرة الجديد بالعباسية (فيديو)

تشييع جنازة عزت أبو عوف من مسجد السيدة نفيسة

ads

رياضة

لامبارد يغيب عن تدريبات ديربى كاونتى

بينيتيز يوضح سبب رحيله عن نيوكاسل

نجم غينيا يترك أمم إفريقيا ويعود إلى ليفربول

المرشح لرئاسة النصر السعودي: مصلحة النادي فوق أي اعتبار

منوعات

تطوير مصابيح ذكية جديدة تبث البيانات عبر الضوء

إعادة توطين سلحفاة رقبة الأفعى المهددة بالانقراض بإندونيسيا

الكشف عن خطة عمل لإعداد بريطانيا للتعامل مع مجتمع الشيخوخة

الفلك: فعاليات محلية وإقليمية ودولية في اليوم العالمى للكويكبات

إسلام سياسي

معركة بالأسلحة في العاصمة الأفغانية بعد إصابة 65 في انفجار قوي

التحالف الدولي يعلن مقتل قياديين لـ"القاعدة" غرب سوريا

طالبان تعلن مسئوليتها عن تفجيرات كابول

انفجار قوي يهز وسط كابول

مقالات الرأي
عمرو خالد
المدد إلهى.. كلمة السر
ماجد حبته
عملاء.. مومياوات.. ومخابيل
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
المزيد
ads

الثقافة

محمد الشحات يكتب 28 قصيدة لابنه المغترب في "سيعود من بلد بعيد"

غدًا.. جابر عصفور يشارك في ندوة لتكريم اسم بشير السباعي

واحات مصر في "مجلة "الثقافة الجديدة"

عدد خاص من مجلة ميريت حول "الجسد في الأدب الثقافة والدين"

صفحتنا ع الفيس بوك