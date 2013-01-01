بعد قليل.. مدبولي يدشن البدء التجريبي للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد

يبدأ بعد قليل المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين ومحافظ بورسعيد، لتدشين منظومة التأمين الصحي الشامل والتشغيل التجريبي لها بمحافظة بورسعيد.



ومن المقرر أن يتم دعوة مواطني بورسعيد لفتح ملفات طب الأسرة بشكل رسمي، وبدأ دراسة الحالة الصحية كاملا وفقا للحصر والرصد المخطط له.



يذكر أن منظومة التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين، وليس مواطني بورسعيد فقط، فيما يذكر أيضا أنه تم اختيار محافظة بورسعيد تحديدا للبدء بها كنموذج يسهل خلاله إجراء التجريب الرسمي عليه مبدئيا ودراسة العقبات والتحديات لإزالتها ومن ثم التعميم على باقي أنحاء الجمهورية.