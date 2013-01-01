ضبط مهندس يزور شهادات الدورات التدريبية بالموسكي

تمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على مهندس بإحدى شركات الإنشاءات في الموسكي؛ لاتهامه بتزوير شهادات الدورات التدريبية في مجال "سلامة الإنشاءات، والوقاية من الحرائق" لترويجها على خريجي كليات الهندسة "حديثى التخرج" مقابل مبالغ مالية.



أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، تردد أحد الأشخاص على محال تصنيع الأختام والزنكوغراف بدائرة قسم شرطة الموسكى، وطلب تقليد أكلاشيه منسوب صدوره لإحدى الجهات النقابية بدون تكليف من الجهات المختصة.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت إحداها عن ضبطه وتبين أنه مهندس بإحدى شركات الإنشاءات مقيم بالجيزة، وعثر بحوزته على خاتم لإحدى النقابات "مقلد" – 9 شهادات لدورات تدريبية بأسماء أشخاص مختلفة ممهورين بخاتم شعار الجمهورية "مزورة" - 9 شهادات لدورات تدريبية منسوب صدورها لإحدى جمعيات السلامة والصحة المهنية مدون عليها أسماء مختلفة - 7 كارنيهات مدون عليها باللغة الأجنبية تفيد بالحصول على دورات تدريبية في السلامة والصحة المهنية بأسماء أشخاص مختلفة "جميعها مزورة".



وبمواجهته اعترف باصطناع الخاتم بقصد استخدامه في تزوير الشهادات والكارنيهات المضبوطة بحوزته، وإعداد شهادات لدورات تدريبية وتعليمية للمهندسين حديثى التخرج في مجالات سلامة الإنشاءات والوقاية من الحرائق ونظم إدارة السلامة، مقابل مبلغ مالى 3000 جنيه عن الشهادة الواحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.