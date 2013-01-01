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عالم

سول تستدعي السفير الياباني احتجاجا على تشديد قيود تصدير المواد التكنولوجية

الإثنين 01/يوليه/2019 - 11:00 ص
السفير الياباني
السفير الياباني في سول ياسوماسا ناجاميني
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استدعت كوريا الجنوبية، السفير الياباني في سول ياسوماسا ناجاميني احتجاجا على إجراءات انتقامية تتخذها اليابان ضد قرار المحكمة العليا الكورية الجنوبية بشأن التعويض عن العمل القسري في زمن الحرب.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن النائب الأول لوزيرة الخارجية جو سيه - يونج، استدعى السفير ناجاميني بعد ظهر اليوم، حيث احتج على إجراءات اليابان الانتقامية وأعرب عن الأسف إزاء ذلك.

وأعلنت وزارة الصناعة اليابانية اليوم أن طوكيو ستشدد القيود على تصدير مواد التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في شاشات ورقائق الهواتف المحمولة إلى كوريا الجنوبية، وفقا لراديو (مونت كارلو) الدولي.

يأتي هذا الإجراء ردا على حكم أصدرته سول بشأن العمال الكوريين الجنوبيين الذين أجبروا على العمل في شركات يابانية بنظام السخرة خلال الحرب العالمية الثانية.
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