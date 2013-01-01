نيمار لا ينوي العودة إلى سان جيرمان

أكدت تقارير إسبانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لا ينوي العودة إلى ناديه الحالي في الفترة المقبلة، في ظل رغبته في الانتقالات إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ويتواجد نيمار في الوقت الحالي في البرازيل من أجل متابعة منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا 2019، واستكمالا لتعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل انطلاق البطولة.



وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن نيمار أبلغ إدارة نادي العاصمة الفرنسية بأنه لا يرغب في العودة إلى صفوفه خلال الموسم المقبل، مؤكدا رغبته في الانتقال إلى برشلونة.



ويرغب النجم البرازيلي في السفر من البرازيل إلى برشلونة بشكل مباشر من أجل إتمام عودته إلى النادي الكتالوني، دون المشاركة مع الفريق الباريسي في تحضيراته للموسم الجديد.



وسيعمل نيمار على مواصلة تعافيه من الإصابة والتأهيل للموسم الجديد مع ريكاردو روزا، المعد البدني للمنتخب البرازيلي، دون أن يضطر للعودة إلى صفوف باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة.



يُذكر أن نيمار انتقل إلى سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الفريق الكتالوني، قبل أن يعلن رغبته في العودة خلال الصيف الحالي.