أوكرانيا: هناك أمل ضعيف لإنهاء المرحلة الساخنة من النزاع في دونباس

قال الرئيس الأوكراني الجديد، فلاديمير زيلينسكي،اليوم الاثنين، إن هناك أملا ضعيفا لإنهاء المرحلة الساخنة من النزاع في دونباس، بعد فصل القوات في منطقة "ستانيتسا" بلوغانسك.



وأضاف زيلينسكي "لا توجد أية خيانة، ولا يوجد انتصار أيضا".. واصفا في تصريحات صحفية ما تم التوصل إليه بأنه أول نجاح صغير تم تحقيقه.. داعيا النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إلى التزام الهدوء.



وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، التي تراقب وقف إطلاق النار في شرقي أوكرانيا، إنهاء فصل القوات في منطقة "ستانيتسا" بلوغانسك (الدونباس) الأربعاء الماضي.



وكان الرئيس زيلينسكي، قد أكد في بداية الشهر الماضي، استعداد كييف للحوار مع روسيا وتنفيذ اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية النزاع المسلح في منطقة دونباس، جنوب شرق أوكرانيا.