الجيشان الروسي والأمريكي يجريان عمليات تفتيش متبادلة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الجيشين الروسي والأمريكي أجريا عمليات تفتيش بموجب معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (ستارت)، حسبما نقلت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" العسكرية الروسية.



وأضافت الصحيفة أن متخصيين روس أجروا أيضا عمليتي تفتيش في تركيا ورومانيا بموجب وثيقة فيينا التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.



تجدر الإشارة إلى أن روسيا والولايات المتحدة وقعتا على معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة في 8 أبريل عام 2010 ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 2011، وبموجب المعاهدة، يتعين على كل طرف أن يتقيد بالحدود المفروضة عليه فيما يخص الحد من أسلحته الاستراتيجية خلال سبعة أعوام عقب سن وثيقة المعاهدة.



ومن المقرر أن تظل هذه المعاهدة سارية حتى عام 2021، حال لم يتم استبدالها باتفاقية جديدة قبل حلول هذا الوقت، كما يمكن تمديد المعاهدة لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام إذا اتفق الطرفان على ذلك.