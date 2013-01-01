التحفظ على 201 طن أعلاف فاسدة داخل مصنع بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 201 طن أعلاف غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل مصنع قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب، لحيازته وإنتاجه كميات كبيرة من الأعلاف المغشوشة مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تجارية وبعضها غير صالح للاستخدام فى التصنيع لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها فى شهر مايو 2019 وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها تواريخ إنتاج وصلاحية جديدة لمد فترة الصلاحية خلافًا للحقيقة.



تم مداهمة المصنع والقي القبض على المدير المسئول وبتفتيشه عثر على 201 طن مسحوق بروتين ناتج مخلفات المجازر، علف أسماك تمهيدًا لإعادة تدويرها وتعبئتها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.