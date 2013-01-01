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رياضة

مدرب أوغندا يفضل مواجهة السنغال على كينيا

الإثنين 01/يوليه/2019 - 10:57 ص
الفرنسي سيباستيان
الفرنسي سيباستيان ديسابر
وكالات
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فضل الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، مواجهة السنغال في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 على اللعب ضد كينيا.

وتأهل المنتخب الأوغندي إلى الدور ثمن النهائي من البطولة رغم الهزيمة أمام منتخب مصر، مساء الأحد، بنتيجة 0-2، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن الكونغو الديمقراطية صاحبة المركز الثالث.

وقال ديسابر، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للاتحاد الأوغندي لكرة القدم: "هدفنا كان التأهل من دور المجموعات وهذا ما تحقق، والآن نريد أن نبقى في البطولة ونستمتع بها لمدة أطول".

وأضاف: "لا نعلم الفريق الذي سنواجهه في الدور القادم، لدينا بعض الاحتمالات مثل السنغال وكينيا، أنا أفضل مواجهة السنغال حتى تتاح لنا الفرصة لمواجهة فريق قوي آخر".

من ناحية أخرى طمأن المدرب الفرنسي الجماهير الأوغندية على حالة الحارس دينيس أونيانجو، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة المنتخب المصري، والتي غادر الملعب على إثرها.

وأوضح ديسابر: "أونيانجو أصبح بخير في الوقت الحالي، هو لم يتعرض للإصابة من قبل، ولكنه كان يعاني من الإنفلونزا على مدار اليومين الماضيين".

وأشار مدرب أوغندا إلى أن لاعبي المنتخب سيحصلون على راحة، الإثنين، تمهيدا للعودة للتدريبات الثلاثاء، استعدادا لمباراة الدور نصف النهائي من البطولة.
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