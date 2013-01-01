قلق بين أهالي طالبات الثانوية بالهرم قبل انتهاء الامتحان

سيطرت حالة من القلق بين أهالي طالبات الثانوية العامة بالهرم قبيل انقضاء موعد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بدقائق، حيث تزاحم الأهالي بوابة المدرسة للاطمئنان على مستوى الامتحان.



وبدأت طلاب وطالبات الثانوية العامة بالهرم أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية "الفرنسية والألمانية والأسباني"، في التاسعة صباحًا، ضمن امتحانات الشهادة الثانوية العامة.



وأعلنت مديرية التربية والتعليمية، عن استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت صباح يوم السبت الموافق 8 يونيو، بـ 14 لجنة موزعة على مستوى المحافظة بإجمالي 2426 طالب وطالبة، للشعبتين العلمي والأدبي، إلى جانب 3 مراكز توزيع بالمحافظة.