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مصر

مصر للطيران: تشغيل "الدريملاينر" الرابعة على خط باريس في أولى وجهاتها

الإثنين 01/يوليه/2019 - 10:56 ص
تشغيل الدريملاينر
تشغيل الدريملاينر
فاتن غلاب ومحمود السعدي
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كشف الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تقرر تشغيل أول رحلات الطائرة الرابعة من طائرات "الدريملاينر" على خط باريس، للمرة الثانية في التشغيل على هذا الخط، وهو ما يضيف ميزة تنافسية لمصر للطيران لما يتمتع به هذا الطراز من وسائل تكنولوجية وراحة ورفاهية كبيرة.

وانضمت اليوم، رسميا، إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران طائرة الأحلام الرابعة من طراز البوينج B787-9 Dreamliner، من إجمالي ست طائرات تعاقدت عليهم الشركة من نفس الطراز.

وكانت أول طائرة انضمت إلى أسطول الشركة من هذا الطراز في شهر مارس الماضي وتتسلم مصر الطائرتين الخامسة والسادسة خلال شهر يوليو الحالي في إطار خطة تحديث الأسطول.

وتخدم هذه الطائرات حاليًا أكثر من وجهة ضمن شبكة خطوط الشركة الدولية أهمها واشنطن وفرانكفورت وباريس والكويت ودبي ومن المقرر تشغيلها على خطوط أخري الفترة القادمة.

وأتاح هذا الطراز قدرة أكبر على المنافسة في سوق النقل الجوي لما توفره من مزايا ومواصفات فنية متطورة تجعل رحلة السفر ممتعة ومريحة وأكثر رفاهية، وتعتبر من أحدث الطائرات التي أتاحت الارتقاء بتجربة السفر إلى مستويات أعلى.
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