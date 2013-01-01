مقتل 6 من قيادات القاعدة بسوريا في غارة للتحالف الدولي

أعلنت قوات التحالف الدولي اليوم الاثنين، استهداف مواقع للقاعدة شمال غرب سوريا، واستهدفت اجتماعًا لقياديين في تنظيم مرتبط بـ"القاعدة"، وأسفرت الضربة عن مقتل 8 عناصر بينهم 6 قياديين.



وفي بيان لها، قالت قوات التحالف، إنه شن هجومًا ضد قيادة تنظيم القاعدة في سوريا، مشيرًا إلى أن "العملية استهدفت عناصر من تنظيم القاعدة في سوريا مسؤولين عن التخطيط لهجمات خارجية تهدد مواطنين أميركيين وشركاءنا ومدنيين أبرياء.



يذكر أن قوات التحالف الدولي، هددت بمواجهة الجماعات المسلحة والحوثيين عقب استهدافهم مطار أبها بالسعودية.