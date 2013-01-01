بالقرآن والأدعية.. أولياء الأمور يدعمون أبنائهم أمام لجان الثانوية

يفترش العشرات من أولياء أمور طلبة الثانوية العامة، الأرض أمام اللجان داخل مدارس محافظة الغربية، منتظرين خروج أبنائهم من اللجان مستعينين بقراءة القرآن الكريم والأدعية، متضرعين إلى الله أن يساعد أولادهم في أداء في مواد اللغة الأجنبية الثانية، والتربية القومية.



وذكرت ابتهال صابر، أنها تقرأ في كل امتحان سورة يس وسورة الملك وتصلي على النبي ١٠٠٠ مرة وتدعو أن ييسر الله الأمور لإبنتها داخل اللجنة.



وكانت محافظة الغربية، قد أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 \ 2019، والتي انطلقت يوم السبت ٨ يونيو الماضي، باختباري اللغة العربية ومن بعده التربية الدينية، وتنتهي يوم ٣ من يوليو الجاري، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، وتم ربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز، واستعدت مديرية الصحة، برفع درجة الاستعدادات القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، لمواجهة أي حالات طارئة داخل المدارس واللجان التي ستشهد أداء الامتحانات.