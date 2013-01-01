انصراف أولياء أمور طلاب الثانوية من أمام بوابة مدرسة الوراق

انصرف عدد من أولياء الأمور، من أمام بوابة مدرسة الوراق، عقب انطلاق امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وقرر بعضهم الرجوع مرة أخرى عقب نهاية امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، بدلا من الانتظار لساعات طويلة، بسبب درجة الحرارة المرتفعة.



توافد العديد من طلاب الثانوية العامة، منذ الصباح الباكر، اليوم الاثنين، على مدرسة الوراق الثانوية بنات، بمنطقة الوراق، التابعة لإدارة الجيزة التعليمية، لتأدية امتحان مادة اللغة الأجنبية والتربية الوطنية لكل من الشعبتين علمي وأدبي.



واصطحب عدد من الطالبات أولياء أمورهم للمدرسة، من أجل خلق روح الطمأنينة في نفوسهم، وحرصوا على الإمساك ببعض الملازم وأوراق المراجعات لإلقاء نظرة أخيرة عليها قبل دخول اللجان وبدأ الامتحان.