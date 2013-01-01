كوريا الجنوبية تمضي قدما بثبات في الثورة الصناعية الرابعة

تمضي كوريا الجنوبية قدما بثبات في تطوير المجالات الرئيسية للثورة الصناعية الرابعة، مما ساعد البلاد على الحفاظ على نموها في المستقبل.



وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن هناك زيادة كبيرة في الطلب في مجالات مثل مكبرات الصوت التي تستخدم الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة والسيارات ذاتية القيادة وخدمات التكنولوجيا الفائقة وبناء ما يسمى بالمصانع الذكية.



في أواخر عام 2017، قالت البلاد إنها تخطط لمتابعة ومراقبة دقيقة لهذه الصناعات للمساعدة في قياس التقدم المحرز في الثورة الصناعية الرابعة.



وتشير الثورة الصناعية الرابعة إلى الاقتصاد الرقمي المتصل المبني على اختراقات في الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء (IoT) والمركبات المستقلة والبيانات الضخمة وغيرها من التقنيات المتطورة. ومن المتوقع أن يؤدي دمج هذه القطاعات الصناعية إلى إنشاء أنظمة اقتصادية واجتماعية جديدة وتوليد النمو في جميع أنحاء العالم.



وقالت الوزارة إنه وفقا لبياناتها، بلغ إجمالي مبيعات سماعات AI المتراكمة في البلاد ما يزيد قليلًا عن 4.1 مليون وحدة اعتبارا من أواخر شهر مارس، بزيادة تبلغ ضعفين عن العام السابق. يمكن لسماعات AI تشغيل مختلف الأجهزة الذكية وتوفير المعلومات في الوقت الحقيقي للمستخدمين.



وقالت، إن عدد الأشخاص الذين اشتركوا في الخدمات المتعلقة بإنترنت الأشياء، والذي يمكن أن يدل على مدى ارتباط الدولة المفرط، وصل إلى حوالي 18.6 مليون شخص حتى ديسمبر 2018، بزيادة بنسبة قدرها 33.2 % عن العام السابق.



وبلغ عدد مستخدمي الأجهزة المحمولة 5 جي مليون مستخدم اعتبارا من 10 يونيو. ويشار إلى أنه في يوم 3 أبريل، أصبحت كوريا الجنوبية أول دولة في العالم تطلق اتصال 5 جي على مستوى البلاد، وتُبذل الجهود لهذا العام لإنشاء بنية تحتية للإنترنت فائق السرعة يمكنها التعامل مع 10 غيغابت للبيانات في الثانية الواحدة.



وقالت الوزارة، إن عدد المركبات ذاتية القيادة قد بلغ 62 وحدة، بزيادة 41 % عن عام 2018، في حين تم تسجيل 7،177 طائرة مسيرة تجارية حتى نهاية العام الماضي، بزيادة بنسبة 60 % عن العام الذي سبقه.



وفي مجال المصانع الذكية، والتي يمكن أن تعزز القدرة التنافسية للمصنعين متوسطي الحجم، قالت الحكومة إنه تم بناء 7،903 مصنع حتى الآن، وأن المستهدف يبلغ 30 ألف مصنع من هذاالقبيل حتى عام 2022. ونما إجمالي إنتاج الروبوتات الصناعية المستخدمة في مثل هذه المصانع إلى أكثر من 3 تريليون وون (2.6 مليار دولار ) في عام 2017 من 2.6 ترليونوون في عام 2016.



كما أظهرت أحدث البيانات أن عدد الشركات المالية وصل إلى 301 شركة في العام الماضي، بزيادة قدرها 5 % على أساس سنوي، مع حسابات في بنوك الإنترنت فقط، مثل كي - بنك وكاكاو بنك، حيث وصلت إلى 15.9 مليون، بزيادة بنسبة 73.1 % عن العام الذي سبقه.