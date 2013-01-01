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اقتصاد

كوريا الجنوبية تعرب عن أسفها إزاء تشديد اليابان قواعد التصدير

الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:10 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إنها ستتعامل بحزم مع الخطوة الأحادية الجانب من اليابان لتشديد قواعد تصدير أشباه الموصلات ومواد العرض إلى كوريا الجنوبية، معربة عن أسفها إزاء الخطوة اليابانية.

قال رئيس مكتب التجارة الدولية والاستثمار بوزارة التجارة والصناعة والطاقة بارك تاي-سونغ إن الخطوة اليابانية تنتهك الاتفاق لمنظمة التجارة العالمية من خلال تشديد القيود على صادرات إلى كوريا الجنوبية.

وذكر بارك أن الحكومة ستتعامل بصرامة مع هذه المسألة بموجب القوانين الدولية والمحلية.

في وقت سابق من اليوم، قالت الحكومة اليابانية إنها ستقوم بتشديد اللوائح الخاصة بتصدير المواد الكيميائية عالية التقنية المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات والهواتف الذكية إلى كوريا الجنوبية ابتداء من يوم الخميس، وذلك استجابة لقرار المحكمة العليا في كوريا الجنوبية بشأن التعويض عن العمل القسري في زمن الحرب.

وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على الشركات اليابانية تقديم الطلب للحصول على موافقة على كل عقد لتصدير مواد محددة للعملاء الكوريين الجنوبيين، مثل سامسونغ للإلكترونيات وإس كي هاينكس وإل جي ديسبلاي.قالت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إنها ستتعامل بحزم مع الخطوة الأحادية الجانب من اليابان لتشديد قواعد تصدير أشباه الموصلات ومواد العرض إلى كوريا الجنوبية، معربة عن أسفها إزاء الخطوة اليابانية.

قال رئيس مكتب التجارة الدولية والاستثمار بوزارة التجارة والصناعة والطاقة بارك تاي-سونغ إن الخطوة اليابانية تنتهك الاتفاق لمنظمة التجارة العالمية من خلال تشديد القيود على صادرات إلى كوريا الجنوبية.

وذكر بارك أن الحكومة ستتعامل بصرامة مع هذه المسألة بموجب القوانين الدولية والمحلية.

في وقت سابق من اليوم، قالت الحكومة اليابانية إنها ستقوم بتشديد اللوائح الخاصة بتصدير المواد الكيميائية عالية التقنية المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات والهواتف الذكية إلى كوريا الجنوبية ابتداء من يوم الخميس، وذلك استجابة لقرار المحكمة العليا في كوريا الجنوبية بشأن التعويض عن العمل القسري في زمن الحرب.

وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على الشركات اليابانية تقديم الطلب للحصول على موافقة على كل عقد لتصدير مواد محددة للعملاء الكوريين الجنوبيين، مثل سامسونغ للإلكترونيات وإس كي هاينكس وإل جي ديسبلاي.
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