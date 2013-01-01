مقتل وإصابة 11 شخصا في انفجار بمصنع للكيماويات شرقي الصين

أعلنت سلطات مقاطعة آنهوي شرقي الصين مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين في انفجار وقع بمصنع للكيماويات في مدينة "بنغبو" بالمقاطعة.



وذكرت سلطات المقاطعة –في بيان اليوم- أن الحادث وقع في مصنع تابع لشركة (آنهوي مايتشي) المحدودة للكيماويات، حيث حوصر عامل بالشركة عند تنظيف صهريج تخزين قيد الإنشاء، وأثناء عملية الإنقاذ، انفجر الصهريج ما أسفر عن مقتل العامل وأحد رجال الإطفاء على الفور، إلى جانب إصابة تسعة آخرين.



وأضافت أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.



وتشهد الصين العديد من حوادث انفجارات المصانع، ففى مارس الماضى، وقع انفجار ضخم بمنشأة للصناعات الكيميائية، بمدينة يانتشنج شرقى البلاد، الأمر الذى أسفر عن مقتل 44 شخصا، وإصابة 58 آخرين.