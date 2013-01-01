الإثنين 01 يوليه 2019 الموافق 28 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

مقتل وإصابة 11 شخصا في انفجار بمصنع للكيماويات شرقي الصين

الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:09 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعلنت سلطات مقاطعة آنهوي شرقي الصين مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين في انفجار وقع بمصنع للكيماويات في مدينة "بنغبو" بالمقاطعة.

وذكرت سلطات المقاطعة –في بيان اليوم- أن الحادث وقع في مصنع تابع لشركة (آنهوي مايتشي) المحدودة للكيماويات، حيث حوصر عامل بالشركة عند تنظيف صهريج تخزين قيد الإنشاء، وأثناء عملية الإنقاذ، انفجر الصهريج ما أسفر عن مقتل العامل وأحد رجال الإطفاء على الفور، إلى جانب إصابة تسعة آخرين.

وأضافت أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتشهد الصين العديد من حوادث انفجارات المصانع، ففى مارس الماضى، وقع انفجار ضخم بمنشأة للصناعات الكيميائية، بمدينة يانتشنج شرقى البلاد، الأمر الذى أسفر عن مقتل 44 شخصا، وإصابة 58 آخرين.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 يوليو 2019

منذ حوالي 14 ساعة

مدغشقر تهزم نيجيريا وتتأهل لدور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مدير منتخب مصر يكشف إصابة "كوكا"

منذ حوالي 19 ساعة

فتاة تقفز من الطابق الرابع: "والدى اغتصبنى"

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

انفوجراف.. تعرف على مميزات التأمين الصحى الشامل الجديد

"سقطة المنحط".. شاهد اضطراب الأجير محمد ناصر بعد تجاوزه في حق أردوغان بالخطأ

"متنساس التوك توك".. رسالة عنيفة من رئيس الزمالك لكهربا

ستوديو

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة (فيديو)

وائل جمعة ينتقد صلاح والمحمدي: يعني ايه يفرضوا عودة لاعب؟

وفاة الفنان عزت أبو عوف في إحدى مستشفيات القاهرة

ناقد رياضي: رمضان صبحي اشترط الحصول على ٢٠ مليون للاستمرار بالأهلي

ads

رياضة

سيمينيا: لن أشارك في بطولة العالم لو مُنعت من سباق 800 متر

مدير منتخب مصر يكشف إصابة "كوكا"

ركلة جزاء تصعد بجاميكا إلى قبل نهائى الكأس الذهبية على حساب بنما

باريس سان جيرمان يحسم مستقبل نيمار ومبابى فى مقطع فيديو

منوعات

تطوير مصابيح ذكية جديدة تبث البيانات عبر الضوء

إعادة توطين سلحفاة رقبة الأفعى المهددة بالانقراض بإندونيسيا

الكشف عن خطة عمل لإعداد بريطانيا للتعامل مع مجتمع الشيخوخة

الفلك: فعاليات محلية وإقليمية ودولية في اليوم العالمى للكويكبات

إسلام سياسي

انفجار قوي يهز وسط كابول

3 شهادات على وقائع خلع الإخوان من قلعة الجماعة بحوش عيسى

تصاعد حدة التوتر بين ليبيا وتركيا بعد احتجاز الجيش الليبي 6 أتراك

إخواني منشق: ثورة ٣٠ يونيو استردت الإسلام من مختطفيه

مقالات الرأي
عمرو خالد
المدد إلهى.. كلمة السر
ماجد حبته
عملاء.. مومياوات.. ومخابيل
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
المزيد
ads

الثقافة

محمد الشحات يكتب 28 قصيدة لابنه المغترب في "سيعود من بلد بعيد"

غدًا.. جابر عصفور يشارك في ندوة لتكريم اسم بشير السباعي

واحات مصر في "مجلة "الثقافة الجديدة"

عدد خاص من مجلة ميريت حول "الجسد في الأدب الثقافة والدين"

صفحتنا ع الفيس بوك