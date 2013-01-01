توافد طلاب الثانوية على لجان الامتحانات بالإسكندرية

توافد طلاب الصف الثالث الثانوي العام بالإسكندرية، على اللجان الامتحانية لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية "الفرنساوي" والتي تستمر لمدة ساعتين فترة أولى ومادة "التربية الوطنية" التي تستمر لمدة ساعة ونصف فترة ثانية وسط تكثيفات أمنية مشددة بمحيط اللجان.



ويؤدي في محافظة الإسكندرية حوالي 48 ألف طالب، امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بجميع الشعب الأدبية وشعبة العلوم وشعبة الرياضيات.



وكان قد أعلن مصطفى العجمي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن تعليم الإسكندرية قد استعد لامتحانات الثانوية العامة 2019 التي بدأت السبت، الموافق 8 من يونيو، من خلال 9 غرف عمليات منها غرفة مركزية بالمديرية، و8 غرف بالإدارات التعليمية والتنسيق مع الأمن العام ومديرية الأمن والصحة والتموين وأمن مديرية التربية والتعليم لمتابعة خطوط سير الامتحان من ناحية والتنسيق من ناحية أخرى مع اللجنة الثلاثية، وشرح التعليمات وذلك لتوفير بيئة آمنة للطلاب في الامتحانات.