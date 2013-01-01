مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

جدد مستوطنون، اليوم الاثنين، اقتحامهم للموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، لـ"وفا"، ان عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، لليوم الثاني على التوالي، وسط حماية جيش الاحتلال وانتشاره على جميع المداخل، فيما اغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، ثلاثة شبان من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.



واندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان نتيجة اقتحام قوة كبيرة من الجنود للمخيم، أدت للعديد من الإصابات بحالات اختناق نتيجة إلقاء قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بشكل كثيف.



وذكرت مصادر محلية أن المعتقلين هم: عدي زياد عليان، ومعتصم فريد الشيخ يوسف، ومحمد باجس نخلة، الذي كان على موعد مع الإفراج عن والده باجس نخلة من سجون الاحتلال يوم غد، ودمر الجنود محتويات عدة منازل خلال عملية الاقتحام.