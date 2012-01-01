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اقتصاد

انكماش قطاع التصنيع في أيرلندا خلال الشهر الماضي

الإثنين 01/يوليه/2019 - 08:59 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أظهر تقرير صادر عن مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للاستشارات الاقتصادية، اليوم الاثنين انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في أيرلندا خلال يونيو الماضي وذلك لأول مرة منذ 6 سنوات.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في أيرلندا خلال الشهر الماضي إلى 8ر49 نقطة مقابل 4ر50 نقطة في مايو الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر لأكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وتراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة له منذ يناير.2012 وفي حين زاد إنتاج الشركات الصناعية خلال الشهر الماضي، ارتفع مؤشر مخزون السلع تامة الصنع لديها بثاني أسرع وتيرة له منذ أكثر من 21 عاما.

وسجل مؤشر التوظيف ارتفاعا طفيفا خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق عندما سجل أدنى مستوى له منذ 32 شهرا.

واستمر تراجع التعاقدات الجديدة لدى الشركات الصناعية للشهر العاشر على التوالي، ليتراجع مؤشر التعاقدات المتراكمة خلال يونيو الماضي بأسرع وتيرة له من أغسطس 2016.
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