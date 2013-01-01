أولياء أمور طلاب الثانوية "علوم وأدبي": سعداء بالوصول للمحطة الأخيرة

حرص معظم أولياء أمور طلاب الثانوية بمحافظة الغربية، على اصطحاب أولادهم للجان الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الثانوي، حيث يؤدي جميع الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وتنتهى عند الحادية عشر، ومن ثم إمتحان التربية القومية ويبدأ فى الحادية عشر والنصف وينتهى عند الواحدة ظهرًا.



وأكدت روحية السيد، أحد أولياء الأمور أنها في قمة السعادة لوصول الامتحانات بالنسبة لابنتها إلى محطتها الأخيرة حيث أن ابنتها علم علوم، واليوم هو آخر امتحان لها وللقسم الأدبي، ويبقي يوم واحد لقسم العلمي رياضة.



ًوكانت محافظة الغربية، قد أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، والتي انطلقت السبت 8 من يونيو الجاري، وتستمر حتى الأربعاء 3 من يوليو المقبل، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، وتم ربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز، واستعدت مديرية الصحة، برفع درجة الاستعدادات القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، لمواجهة أي حالات طارئة داخل المدارس واللجان التي ستشهد أداء الامتحانات.