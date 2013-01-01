الفرحة تسيطر على طلاب الثانوية قبل دخول اللجان بالوراق

سيطرت حالة من الفرحة والسعادة على طلاب الثانوية العامة، من الشعبتين قبل دخول اللجان والبدء في الامتحان خاصة طلاب الشعبة الأدبية وهو اليوم الأخير لهم، إلا أنه استمروا في المراجعة والتمسك بالمراجعة في الدقائق الأخيرة.



وتوافد العديد من طلاب الثانوية العامة، منذ الصباح الباكر، اليوم الاثنين، على مدرسة الوراق الثانوية بنات، بمنطقة الوراق، التابعة لإدارة الوراق التعليمية، محافظة الجيزة، لتأدية امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.



واصطحب عدد من الطالبات أولياء أمورهم للمدرسة، من أجل خلق روح الطمأنينة في نفوسهم، وحرصوا على الإمساك ببعض الملازم وأوراق المراجعات لإلقاء نظرة أخيرة عليها قبل دخول اللجان وبدأ الامتحان.



وأعلنت مديرية التربية والتعليمية، عن استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت صباح يوم السبت الموافق 8 يونيو، بـ 14 لجنة موزعة على مستوى المحافظة بإجمالي 2426 طالب وطالبة، للشعبتين العلمي والأدبي، إلى جانب 3 مراكز توزيع بالمحافظة.