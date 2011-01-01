"اقتحام الحدود الشرقية" والحكم على تجار الحشيش بدار السلام أبرز جلسات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات الهامة التي تهم الرأي العام وأبرزها إعادة محاكمة المتهمين باقتحام السجون والحدود الشرقية والحكم على تجار الحشيش بدار السلام.



إعادة محاكمة المتهمين بـ"اقتحام السجون والحدود الشرقية"



تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة إعادة محاكمة المتهمين من قيادات جماعة الإخوان المتهمين في قضية "اقتحام السجون والحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير.



جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المتوفى محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.



وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.



وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".





الحكم على تجار الحشيش بدار السلام



تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها علي 3 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا للاتجار في الحشيش المخدر في دار السلام.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين "عيد.ا " عاطل و" حامد.م" سايس و"قاسم.م " عاطل، تهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالحشيش والترامادول المخدر.



البداية عندما تمكن قسم شرطة دار السلام من ألقى القبض على المتهمين وبتفتيشهم عثر بحيازتهم على المواد المخدرة واعترفوا بحيازتهم للمواد المضبوطة بهدف الاتجار بها.