توافد طلاب الثانوية على اللجان لأداء امتحانات اليوم بمطروح

توافد صباح اليوم الاثنين طلاب الصف الثالث الثانوي بمطروح على اللجان الامتحانية لأداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية والتي تستمر لمدة ساعتين فترة أولى، ومادة التربية الوطنية التي تستمر لمدة ساعة ونصف فترة ثانية وسط تكثيفات أمنية مشددة بمحيط اللجان.



يذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح قد أعلنت أن طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحانات في 10 لجان على مستوى المحافظة "4 بمدينة مرسى مطروح، ولجنتين بمدينة الحمام ولجنة بكل من الضبعة وبرانى وسيوة، والسلوم"، وأن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة مطروح 1840 طالبًا وطالبة، منهم 1550 طالب نظام حكومى و290 منازل.



وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، السبت 8 يونيو الجاري، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، في مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية"، لشعبة "علمي رياضيات".