باكستان: مقتل 3 مسلحين على أيدي قوات مكافحة الإرهاب بجوجارات

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الإثنين مقتل ثلاثة مسلحين خلال مداهمة قوات مكافحة الإرهاب لمخبأ لحركة "طالبان" في مدينة "جوجارات" الشرقية.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن إدارة مكافحة الإرهاب بالمنطقة قولها إنه "تم قتل المسلحين الثلاثة المشتبه بهم عندما تجمعوا بالقرب من طريق رئيسي في مدينة "جوجارات" للتخطيط لشن هجمات على قوات الأمن.



وأضافت الإدارة أن هؤلاء المسلحين كانوا على صلة بالهجوم بالقنابل الذي وقع عام 2007 واستهدف حافلة تابعة للقوات الجوية الباكستانية قتل فيها عدة أشخاص.



من جانبها، لم تعلق حركة "طالبان" الباكستانية - التي نفذت العديد من الهجمات بما في ذلك هجوم عام 2007 - على هذه الأنباء حتى الآن.