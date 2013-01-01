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عالم

مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس الأمريكية

الإثنين 01/يوليه/2019 - 08:50 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
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لقي عشرة أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة حتفهم إثر اقتحامها حظيرة طائرات أثناء إقلاعها من مطار في أديسون بولاية تكساس الأميركية.

ذكرت صحيفة "دالاس مورننج نيوز" أن الطائرة بيتش كرافت بي ئي-350 كينغ إير ذات المحركين تحطمت واشتعلت النيران فيها.

ووفقا لوكالة "رويترز"، لم يرد مسؤولو إدارة الطيران الاتحادية على طلب للتعليق بشأن الحادث، فيما ذكرت قناة فوكس الإخبارية أنه يتضح على الفور ما الذي تسبب في الحادث الذي وقع صباح اليوم الاثنين.

وقالت قناة فوكس إن فرق الإنقاذ هرعت لإخماد الحريق مما أدى إلى إغلاق المطار لمدة 45 دقيقة، فيما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظات ما بعد احتراق الطائرة.
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