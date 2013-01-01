الصين تستضيف 4 مسابقات للألعاب العسكرية الدولية 3 أغسطس

أعلنت اللجنة العسكرية المركزية الصينية أنها ستستضيف أربع مسابقات للألعاب العسكرية الدولية 2019 التي تنطلق فعالياتها في 3 أغسطس المقبل.



و ذكرت إدارة التدريب باللجنة العسكرية المركزية الصينية –في بيان اليوم- أن المسابقات ستقام في مدينة "كورلا" بمنطقة شينجيانغ الويجورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، وأن فرقا من سبع دول مشاركة أكملت معاينتها للمنشآت في ميدان المنافسة هناك.



و أضافت أن 12 دولة حتى الآن، من بينها: روسيا وكازاخستان وأوزبكستان، أكدت مشاركتها في المسابقات التي تتراوح بين مسابقة مركبات القتال الخاصة بالمشاة، ومسابقة الصواريخ المضادة للطائرات، ومسابقة إصلاح الأسلحة، ومسابقة الاستطلاع النووي والبيوكيميائي.