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عالم

الصين تستضيف 4 مسابقات للألعاب العسكرية الدولية 3 أغسطس

الإثنين 01/يوليه/2019 - 08:49 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت اللجنة العسكرية المركزية الصينية أنها ستستضيف أربع مسابقات للألعاب العسكرية الدولية 2019 التي تنطلق فعالياتها في 3 أغسطس المقبل.

و ذكرت إدارة التدريب باللجنة العسكرية المركزية الصينية –في بيان اليوم- أن المسابقات ستقام في مدينة "كورلا" بمنطقة شينجيانغ الويجورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، وأن فرقا من سبع دول مشاركة أكملت معاينتها للمنشآت في ميدان المنافسة هناك.

و أضافت أن 12 دولة حتى الآن، من بينها: روسيا وكازاخستان وأوزبكستان، أكدت مشاركتها في المسابقات التي تتراوح بين مسابقة مركبات القتال الخاصة بالمشاة، ومسابقة الصواريخ المضادة للطائرات، ومسابقة إصلاح الأسلحة، ومسابقة الاستطلاع النووي والبيوكيميائي.
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