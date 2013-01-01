الإثنين 01 يوليه 2019 الموافق 28 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

انفجار قوى يهز وسط كابول

الإثنين 01/يوليه/2019 - 07:28 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
هز انفجار قوي باكرا صباح الإثنين وسط كابول، على ما افادت وكالة فرانس برس، من غير أن يُعرف في الوقت الحاضر إن كان أدى لوقوع ضحايا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي في رسالة إلى وسائل الإعلام "وقع انفجار في الساعة 8،55 (4،25 ت غ) في حي بولي محمود خان في كابول. سنعطي المزيد من التفاصيل لاحقا".

وارتفع عمود من الدخان فوق موقع الانفجار وسمع صحافي في وكالة فرانس برس طلقات نارية في المنطقة.

ووقع الانفجار في ساعة زحمة على مقربة من مكاتب شبكة "شامشاه تي في" التي أوقفت بثها لفترة وجيزة قبل ان تنقل مشاهد عن مكاتبها التي تلقت أضرارا جسيمة.

ويقع في الحي ذاته الاتحاد الأفغاني لكرة القدم والاتحاد الأفغاني للكريكت، إضافة إلى مبان عسكرية.

وسجل الانفجار في وقت باشرت الولايات المتحدة وحركة طالبان السبت في الدوحة جولة محادثات جديدة سعيا لوضع حد للنزاع في افغانستان، وفق ما أفاد مصدر في الحركة المتمردة.

وتزامن استئناف المفاوضات مع هجوم نفذته حركة طالبان وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 25 عنصرا من ميليشيا موالية للحكومة.

وبدأت المحادثات في سبتمبر وهي تتركز على محاور أربعة هي: مكافحة الارهاب، وجود القوات الأجنبية، الحوار بين الأفغان والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم. وتصرّ طالبان على مغادرة القوات الأجنبية ورفضت التحدث مع الحكومة الأفغانية في كابول.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة

مدير منتخب مصر يكشف إصابة "كوكا"

منذ حوالي 21 ساعة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

منذ حوالي 11 ساعة

الباز يكشف: كيف استحلت جماعة الإخوان دماء المصريين وأموالهم؟

منذ يوم

أسعار الذهب اليوم الأحد 30 يونيو 2019

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

انفوجراف.. تعرف على مميزات التأمين الصحى الشامل الجديد

"متنساس التوك توك".. رسالة عنيفة من رئيس الزمالك لكهربا

"سقطة المنحط".. شاهد اضطراب الأجير محمد ناصر بعد تجاوزه في حق أردوغان بالخطأ

ستوديو

وائل جمعة ينتقد صلاح والمحمدي: يعني ايه يفرضوا عودة لاعب؟

وفاة الفنان عزت أبو عوف في إحدى مستشفيات القاهرة

ناقد رياضي: رمضان صبحي اشترط الحصول على ٢٠ مليون للاستمرار بالأهلي

الدفاعات السورية تتصدى لقصف صاروخي إسرائيلي انطلق من أجواء لبنان

ads

رياضة

مدير منتخب مصر يكشف إصابة "كوكا"

ركلة جزاء تصعد بجاميكا إلى قبل نهائى الكأس الذهبية على حساب بنما

باريس سان جيرمان يحسم مستقبل نيمار ومبابى فى مقطع فيديو

المنتخب الأمريكى ينهى رحلة الدفاع عن لقبه بالكأس الذهبية

منوعات

اليابان تخطط لصيد 227 حوتا

"توى ستورى 4" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثانى

مسئولة أممية تدعو إلى مواجهة ارتفاع درجات الحرارة بوسائل صديقة للبيئة

ليلة موسيقية للفن العربى من لبنان والمغرب فى مركز سيجونج

إسلام سياسي

انفجار قوي يهز وسط كابول

3 شهادات على وقائع خلع الإخوان من قلعة الجماعة بحوش عيسى

تصاعد حدة التوتر بين ليبيا وتركيا بعد احتجاز الجيش الليبي 6 أتراك

إخواني منشق: ثورة ٣٠ يونيو استردت الإسلام من مختطفيه

مقالات الرأي
عمرو خالد
المدد إلهى.. كلمة السر
ماجد حبته
عملاء.. مومياوات.. ومخابيل
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
المزيد
ads

الثقافة

الأحد.. افتتاح الملتقى الدولى السادس للكاريكاتير

علاء حجازى: حاولت أن أبسط الرسم.. وأن يصل إلى كل الناس

مناقشة ديوان "على باب زويلة" لمحمود عبد الرحمن بالإسكندرية

معرض فني تشكيلي وموسيقى عربية بثقافة القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك