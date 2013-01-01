انفجار قوى يهز وسط كابول

هز انفجار قوي باكرا صباح الإثنين وسط كابول، على ما افادت وكالة فرانس برس، من غير أن يُعرف في الوقت الحاضر إن كان أدى لوقوع ضحايا.



وقال متحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي في رسالة إلى وسائل الإعلام "وقع انفجار في الساعة 8،55 (4،25 ت غ) في حي بولي محمود خان في كابول. سنعطي المزيد من التفاصيل لاحقا".



وارتفع عمود من الدخان فوق موقع الانفجار وسمع صحافي في وكالة فرانس برس طلقات نارية في المنطقة.



ووقع الانفجار في ساعة زحمة على مقربة من مكاتب شبكة "شامشاه تي في" التي أوقفت بثها لفترة وجيزة قبل ان تنقل مشاهد عن مكاتبها التي تلقت أضرارا جسيمة.



ويقع في الحي ذاته الاتحاد الأفغاني لكرة القدم والاتحاد الأفغاني للكريكت، إضافة إلى مبان عسكرية.



وسجل الانفجار في وقت باشرت الولايات المتحدة وحركة طالبان السبت في الدوحة جولة محادثات جديدة سعيا لوضع حد للنزاع في افغانستان، وفق ما أفاد مصدر في الحركة المتمردة.



وتزامن استئناف المفاوضات مع هجوم نفذته حركة طالبان وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 25 عنصرا من ميليشيا موالية للحكومة.



وبدأت المحادثات في سبتمبر وهي تتركز على محاور أربعة هي: مكافحة الارهاب، وجود القوات الأجنبية، الحوار بين الأفغان والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم. وتصرّ طالبان على مغادرة القوات الأجنبية ورفضت التحدث مع الحكومة الأفغانية في كابول.