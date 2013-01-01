الإثنين 01 يوليه 2019 الموافق 28 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

أوتو

مرسيدس يظهر ضعفا بعد انتهاء سلسلة انتصاراته فى فورمولا 1

الإثنين 01/يوليه/2019 - 07:27 ص
مرسيدس يظهر ضعفا
مرسيدس يظهر ضعفا بعد انتهاء سلسلة انتصاراته فى فورمولا 1
وكالات
طباعة
أظهر مرسيدس ضعفه في الطقس الحار في النمسا أمس الأحد بعد خسارة بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات للمرة الأولى هذا الموسم.

ودخل لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس السباق بحلبة رد بول بعد الفوز بجميع سباقات هذا الموسم الثمانية وحصلا على المركزين الأول والثاني في ستة منهم بالإضافة إلى انتصار مرسيدس في عشرة سباقات متتالية.

وكان يمكنه معادلة رقم مكلارين القياسي في العصر الحديث بالانتصار 11 مرة على التوالي في 1988 لكن ارتفاع درجات الحرارة وخصائص الحلبة البالغ طولها 4.3 كيلومتر أظهرت نقاط ضعفه.

وفاز ماكس فرستابن بالسباق مع رد بول متفوقا على شارل لوكلير سائق فيراري واكتفى الفنلندي بوتاس وهاميلتون بالمركزين الثالث والخامس على الترتيب.

وهذه هي المرة الأولى التي يفشل السائق البريطاني في الصعود على منصة التتويج منذ المكسيك في أكتوبر الماضي.

وأبلغ توتو فولف رئيس مرسيدس الصحفيين "لم نر مستوانا الطبيعي لأننا كنا نتسابق بأيدينا مكبلة إلى الخلف،حاولنا التخفيف من تراجع الأداء لكن في النهاية الأمر كان مؤلما حقا بمشاهدة الآخرين يتفوقون علينا وعدم القدرة على الصمود أمامهم".

وأشار فولف إلى أن السيارة بها السرعة التي تساعد الفريق على الفوز لكنها لم تظهر إمكاناتها في درجات الحرارة المرتفعة والتي وصلت إلى 33 درجة مئوية في بداية السباق ودرجة حرارة أرض الحلبة إلى 50 درجة مئوية.

وقال فولف "ظهرت نقاط ضعفنا. المحرك كان يعمل بقوة أقل... ورغم ذلك قدمنا لفات جيدة. كنا نملك فرصة للفوز لكن مشاكل التبريد أثرت علينا".

وأوضح هاميلتون أنه لم يستطع المنافسة على تحقيق الفوز حتى لو استخدم قوة المحرك كاملة ولم يتسبب في تضرر الجناح الأمامي.

وأضاف السائق البريطاني الذي فاز في ستة من تسعة سباقات هذا الموسم ويتصدر بطولة العالم بفارق 31 نقطة عن بوتاس "لا يوجد ما يقال، كنت أضغط بكل قوة لكن درجات الحرارة أثرت علينا. كنت أحاول الوصول إلى خط النهاية فقط".

وحصل بوتاس على بعض التعويض بتقليص الفارق مع هاميلتون وقال السائق الفنلندي "شعرت أنني لم أستطع التسابق بشكل جيد أنا سعيد بالصعود على منصة التتويج والحصول على بعض النقاط لتقليل الفارق مع هاميلتون".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

حاول المعزول إزالتها.. كل ما تريد معرفته عن خريطة القطر المصري التي تظهر خلف الرئيس

منذ حوالي 18 ساعة

الخطيب يكلف مرتجى بالسفر لإنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحى

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

"متنساس التوك توك".. رسالة عنيفة من رئيس الزمالك لكهربا

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

انفوجراف.. تعرف على مميزات التأمين الصحى الشامل الجديد

"متنساس التوك توك".. رسالة عنيفة من رئيس الزمالك لكهربا

"سقطة المنحط".. شاهد اضطراب الأجير محمد ناصر بعد تجاوزه في حق أردوغان بالخطأ

ستوديو

وائل جمعة ينتقد صلاح والمحمدي: يعني ايه يفرضوا عودة لاعب؟

وفاة الفنان عزت أبو عوف في إحدى مستشفيات القاهرة

ناقد رياضي: رمضان صبحي اشترط الحصول على ٢٠ مليون للاستمرار بالأهلي

الدفاعات السورية تتصدى لقصف صاروخي إسرائيلي انطلق من أجواء لبنان

ads

رياضة

مدير منتخب مصر يكشف إصابة "كوكا"

ركلة جزاء تصعد بجاميكا إلى قبل نهائى الكأس الذهبية على حساب بنما

باريس سان جيرمان يحسم مستقبل نيمار ومبابى فى مقطع فيديو

المنتخب الأمريكى ينهى رحلة الدفاع عن لقبه بالكأس الذهبية

منوعات

اليابان تخطط لصيد 227 حوتا

"توى ستورى 4" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثانى

مسئولة أممية تدعو إلى مواجهة ارتفاع درجات الحرارة بوسائل صديقة للبيئة

ليلة موسيقية للفن العربى من لبنان والمغرب فى مركز سيجونج

إسلام سياسي

انفجار قوي يهز وسط كابول

3 شهادات على وقائع خلع الإخوان من قلعة الجماعة بحوش عيسى

تصاعد حدة التوتر بين ليبيا وتركيا بعد احتجاز الجيش الليبي 6 أتراك

إخواني منشق: ثورة ٣٠ يونيو استردت الإسلام من مختطفيه

مقالات الرأي
عمرو خالد
المدد إلهى.. كلمة السر
ماجد حبته
عملاء.. مومياوات.. ومخابيل
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
المزيد
ads

الثقافة

الأحد.. افتتاح الملتقى الدولى السادس للكاريكاتير

علاء حجازى: حاولت أن أبسط الرسم.. وأن يصل إلى كل الناس

مناقشة ديوان "على باب زويلة" لمحمود عبد الرحمن بالإسكندرية

معرض فني تشكيلي وموسيقى عربية بثقافة القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك