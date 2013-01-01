ركلة جزاء تصعد بجاميكا إلى قبل نهائى الكأس الذهبية على حساب بنما

هز دارين ماتوكس الشباك من ركلة جزاء في الشوط الثاني لتصعد جاميكا إلى قبل نهائي الكأس الذهبية لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بالفوز 1-صفر على بنما في فيلادلفيا الليلة الماضية.



وجاء هدف ماتوكس قبل 15 دقيقة من النهاية وبعد مشاركته بدقيقتين كبديل وقال خوليو ديلي فالديز مدرب بنما "افتقرنا للفاعلية جاميكا لم تحصل على فرص".



وتلعب جاميكا، وصيفة البطلة في 2015 و2017، ضد الولايات المتحدة التي انتصرت 1-صفر على كوراساو.



وتلعب المكسيك ضد هايتي في المواجهة الأخرى للدور قبل النهائي وتقام المباراة النهائية في السابع من يوليو في شيكاجو.