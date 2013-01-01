تعيين قائد عسكرى سابق حاكمًا عامًا لأستراليا

أدى قائد قوات الدفاع الملكية الأسترالية السابق ديفيد هيرلي اليوم الاثنين اليمين الدستورية لبدء مهام منصبه كحاكم عام لأستراليا، ممثلا لملكة بريطانيا في استراليا.



وأدى هيرلي اليمين أمام رئيسة المحكمة الأسترالية سوزان كيفيل، ليصبح الحاكم العام السابع والعشرين للبلاد.



وتعد أستراليا دولة ملكية دستورية حيث تتولى الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا رئاسة الدولة. ويتم تعيين الحاكم العام، والذي يعتبر منصبا فخريا إلى حد كبير، بناء على توصية من رئيس الوزراء.



وخلف هيرلي، البالغ من العمر 65 عامًا، بيتر كوسجروف، وهو أيضًا قائد سابق لقوات الدفاع الأسترالية، والذي تقاعد من منصب الحاكم العام خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد خمس سنوات قضاها في المنصب.