فوز فرستابن يكتب "يوما مثاليا" لرد بول

قال كريستيان هورنر رئيس رد بول المديح لماكس فرستابن بعد فوزه بسباق جائزة النمسا الكبرى في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ووصفه بأنه الأفضل في مسيرة السائق البالغ عمره 21 عاما وأنهى "يوما مثاليا" للفريق.



وبدأ فرستابن من الصف الأول بجوار شارل لوكلير سائق فيراري صاحب مركز أول المنطلقين أمس الأحد لكنه عانى من مشكلة في الانطلاقة ليتراجع سبعة مراكز وتبدو أن آماله في الانتصار انتهت لكنه كافح بقوة وتجاوز سيباستيان فيتل سائق فيراري ثم ثنائي مرسيدس لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس قبل أن يتفوق بصعوبة على لوكلير قبل لفتين من النهاية بعدما تلامسا.



وفتح المراقبون تحقيقا في الواقعة قبل أن يقرروا عدم اتخاذ أي إجراءات أخرى وهذا هو الفوز الثاني على التوالي لفرستابن على الحلبة التي يملكها فريقه رد بول والسادس في مسيرته وأوقف سلسلة انتصارات مرسيدس عند عشرة سباقات متتالية.



وأبلغ هورنر الصحفيين "فزنا بالسباق بالطريقة الصعبة. كان علينا تجاوز ثلاثة من أبرز أربعة منافسين. ماكس قام بالعمل كان يوما مثاليا بعد الفوز هنا في النمسا بسيارة رد بول وفوز محركات هوندا للمرة الأولى منذ 2006 وبهذا الشكل".



وأضاف "كان أفضل كثيرا من العام انتصار العام الماضي".