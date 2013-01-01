اللواء الحاسى لـ"الوفاق": معكم تركيا أو الشيطان سنحرر طرابلس

قال اللواء عبدالسلام الحاسي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني الليبي: «ماضون في مهامنا وضرباتنا لن تتوقف وطرابلس سندخلها وليجلبوا معهم تركيا أو حتى الشيطان بنفسه».



وكرر «الحاسي» في محادثة هاتفية مع قناة الحدث الليبية، صباح اليوم الإثنين، معكم تركيا أو الشيطان الرجيم سندخل طرابلس بإذن الله، وعمليات القتال في مختلف المحاور ستستمر إلى أن تتحرر كل ليبيا.



وأشار إلى أن القوات الجوية دمرت مساء الأحد الطائرة التركية الرابعة في مطار أمعيتيقه.



وأكد أن قوات الجيش الوطني تنفذ تعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر بحذافيرها، والقوات متواجدة في كل محاور القتال بمعنويات عالية.



وكان رئيس مجلس النواب الليبي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية المستشار عقيلة صالح، قد أعلن ليل الأحد حالة التعبئة والنفير العام في جميع أنحاء ليبيا.



وكانت تركيا قد ادعت أن الجيش الليبي اعتقل 6 أتراك، مهددة «برد قوي» في حال لم يتم الإفراج عنهم، وذلك بعد يوم من كشف الجيش الليبي أدلة تؤكد تورط تركيا في دعم إرهابيين بليبيا.