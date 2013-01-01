صعود مؤشرات الأسهم اليابانية فى الجلسة الصباحية

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الاثنين.



وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهما 01ر383 نقطة، أو80ر1%، ليصل إلى 93ر21658 نقطة مع نهاية تعاملات الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).



وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 61ر25 نقطة، أو 65ر1%، ليصل إلى 75ر1576. وأغلق أمس الأحد مؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية منخفضا، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون مؤشرات من محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين بينما لقت أسهم شركات النفط والتعدين طلبا في ظل تنامي المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.



ويتحول تركيز المستثمرين حاليا إلى اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان الأسبوع القادم، مع آمال بأن يضعا المفاوضات مجددا على مسار خفض تصعيد الحرب التجارية.