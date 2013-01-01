اليابان تخطط لصيد 227 حوتا

استأنفت اليابان رسميا صيد الحيتان التجاري اليوم الاثنين بعد توقف دام 31 عاما، مع خطط لصيد 227 حوتا هذا العام، وفقا لما ذكرته الحكومة.



وأفادت هيئة مصايد الأسماك في اليابان بأن سفن صيد الحيتان اليابانية ستبحر صباح اليوم الاثنين، أي بعد يوم واحد من انسحاب اليابان رسميا من اللجنة الدولية لصيد الحيتان.



ويأتي الانسحاب بعد أن رفضت اللجنة الدولية لصيد الحيتان اقتراح اليابان في سبتمبر الماضي استئناف الصيد التجاري لأنواع الحيتان التي يعتقد أنها وفيرة.



وتصر اليابان على أن أكل الحيتان جزء مهم من ثقافتها وأن أغلب الأنواع ليست مهددة بالانقراض.



وتم فرض تعليق عالمي لصيد الحيتان في عام 1986 لكن اليابان بدأت وقتها ما أطلقت عليه صيد الحيتان لأغراض البحث العلمي في شمال المحيط الهادي والقطب الجنوبي وقال منتقدون للخطوة إنها صيد تجاري مستتر للحيتان.