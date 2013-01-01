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عالم

مسؤول: تحطم جسم طائر مجهول فى قبرص دون سقوط ضحايا

الإثنين 01/يوليه/2019 - 07:13 ص
مسؤول: تحطم جسم طائر
مسؤول: تحطم جسم طائر مجهول فى قبرص دون سقوط ضحايا
وكالات
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قال مسؤول في منطقة شمال قبرص الانفصالية إن جسما طائرا مجهولا ربما كان صاروخا تحطم شمالي العاصمة القبرصية نيقوسيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين ولكن لم يؤد لإصابة أحد على الأرض.

وقال بيان على تويتر من قدرت أوزارساي وزير خارجية شمال قبرص التي لا يعترف بها أحد كدولة سوى تركيا " طبقا للمعلومات التي تلقيتها من مصادرنا العسكرية فإن سبب الحادث الذي وقعت الليلة لم تكن..طائرة هليكوبتر أو إحدى مركباتنا المشابهة، "جنودنا وشرطتنا وفرق الإطفاء يقومون بعمليات فحص في الموقع"، وأضاف أنه لم يتضح على الفور السبب وراء ذلك.

وقال إن" النتائج المبدئية تشير إلى أن هذا الجسم الذي سبب الانفجار إما طائرة تحمل متفجرات أو متفجرات مباشرة (صاروخ). الكتابة والعلامات الموجودة على الحطام ستسمح لنا بمعرفة ما حدث على وجه الدقة قريبا".
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