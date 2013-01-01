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عالم

فنلندا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى لمدة 6 أشهر

الإثنين 01/يوليه/2019 - 07:12 ص
فنلندا تتولى الرئاسة
فنلندا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى لمدة 6 أشهر
وكالات
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تولت فنلندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر من رومانيا في أول يوليو، وتبنت شعار "أوروبا المستدامة - مستقبل مستدام".

وسيكون تعزيز "القيادة العالمية في العمل المناخي"للاتحاد الأوروبي مسألة أساسية خلال قيادة فنلندا للتكتل.

ويعني هذا أيضًا الالتزام بالحياد المناخي بحلول عام 2050، كما قال رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رينه في خطاب ألقاه أمام البرلمان الفنلندي الأسبوع الماضي.

وتسعى فنلندا أيضا إلى الدفاع عن القيم المشتركة للاتحاد الأوروبي مثل "سيادة القانون وحقوق الإنسان والمساواة والديمقراطية"، وفقًا لرينه.

ومن بين التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في الأشهر الستة المقبلة، خروج بريطانيا المؤجل من الاتحاد الأوروبي والذي من المقرر أن يجري بحلول 31 أكتوبر المقبل.
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