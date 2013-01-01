السنغال تضبط 798 كيلوجراما من الكوكايين داخل شحنة سيارات جديدة

قالت سلطات الجمارك في السنغال يوم الإثنين إنها ضبطت 798 كيلوجراما من الكوكايين داخل سيارات جديدة على متن سفينة قادمة من البرازيل في أحدث عملية من نوعها قبالة ساحل البلد الواقع في غرب أفريقيا هذا العام.



وأضافت السلطات أنها عثرت على الكوكايين مساء السبت داخل 15 سيارة كانت تنقلها السفينة التي رست بميناء في العاصمة دكار.



وتأتي العملية بعد ضبط 238 كيلوجراما من الكوكايين يوم الخميس الماضي كانت مهربة من البرازيل بطريقة مشابهة في ميناء بدكار أيضا.



وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الأسبوع الماضي إن 3.4 طن من الكوكايين ضبطت في أفريقيا عام 2017 في عودة لمستويات عام 2013 عقب تراجعها إلى 1.2 طن في 2015.



وتعود أكبر عملية ضبط كوكايين في تاريخ السنغال إلى عام 2007 حين صادرت السلطات زهاء 2.5 طن قدرت قيمتها بأكثر من 300 مليون دولار.