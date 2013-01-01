"توى ستورى 4" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثانى

تصدر الجزء الرابع من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة والكوميديا والمغامرة "توي ستوري" أو (حكاية لعبة) إيرادات السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما.



وحقق الفيلم، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من توم هانكس وتيم ألين وأني بوتس، إيرادات بلغت 57.93 مليون دولار.



وجاء في المركز الثاني فيلم الرعب والإثارة والغموض "انابيل كمز هوم" أو (أنابيل تأتي للمنزل)، الذي يشارك في بطولته فيرا فارميجا وباتريك ويلسون والطفلة ماكينا جريس، محققا إيرادات بلغت 37ر20 مليون دولار.



واحتل المركزالثالث فيلم الكوميديا والخيال والموسيقى "يسترداي"، والذي يشارك في بطولته هيماش باتيل وليلي جيمز وصوفيا دي مارتينو، محققا إيرادات بلغت 17 مليون دولار.



وحل في المركز الرابع فيلم المغامرة والفانتازيا والكوميديا "علاء الدين"، والذي يشارك في بطولته ويل سميث ومينا مسعود وناعومي سكوت، محققا إيرادات بلغت 9.34 مليون دولار.



وجاء في المركز الخامس الجزء الثاني من أفلام الرسوم المتحركة والكوميديا والمغامرة "ذا سيكريت لايف أوف بتس" أو(الحياة السرية للحيوانات)، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من باتن أوزوالت وكيفن هارت وهاريسون فورد، محققا إيرادات بلغت 7.09 مليون دولار.