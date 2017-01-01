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عالم

كوريا الجنوبية تفتتح 18 مركزا لتدريب الجنود على الطائرات المسيرة

الإثنين 01/يوليه/2019 - 07:00 ص
طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
وكالات
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قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الاثنين إنه افتتح 7 مراكز لتدريب الجنود على تشغيل الطائرات المسيرة في جميع أنحاء البلاد كجزء من الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الأمنية المتطورة بشكل أفضل من خلال تعظيم أحدث التقنيات.

تم إنشاء المراكز في وحدات الجيش، بما في ذلك قيادة الدفاع في العاصمة وقيادة الحرب الخاصة، لتدريب الجنود المكلفين بالسيطرة على الطائرات بدون طيار والموكلة لهم مهام متنوعة مثل المراقبة والنقل، وفقا للجيش.

وذكر الجيش أن المراكز المجهزة بأجهزة محاكاة ووسائل مساعدات تدريبية أخرى ستقدم برامج مخصصة وفقا للظروف الإقليمية التي تواجهها كل وحدة.

وتحت الضغط من أجل الإصلاح العسكري القائم على التكنولوجيا، أطلق الجيش أول مركز للطائرات بدون طيار في عام 2017، وأنشأ مركزا آخر في العام التالي. وفي عام 2020، من المقرر افتتاح 9 مرافق أخرى.

وقال الجيش، "ما مجموعه 18 مركزا ستساعد على تدريب 1،000 جندي بالمهارات اللازمة لتشغيل الطائرات بدون طيار سنويا."

وأضاف أنه يعتزم توسيع هذه المنشآت تدريجيا.

وفي عام 2018، أطلق الجيش أول كتيبة للطائرات المسيرة في البلاد تحت جناح الجيش الثالث ومقره في يونج سان، جنوب سيئول، بهدف تحسين قدراته التشغيلية التكتيكية من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات.
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