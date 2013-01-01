كوريا الجنوبية والعراق تتوصلان إلى اتفاق بشأن تجنب الازدواج الضريبى

توصلت كوريا الجنوبية والعراق إلى اتفاق بشأن تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين في خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، وذلك من شأنه أن يقلل الأعباء الضريبية للشركات الكورية الجنوبية العاملة في العراق.



وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية في يوم 28 يونيو الماضي إن كوريا الجنوبية عقدت مع العراق الدورة الثانية من المفاوضات لإبرام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في عمان، عاصمة الأردن في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الماضي، واتفق البلدان على البنود، ووقعا بالأحرف الأولى على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.



ومن المتوقع أن تدخل الاتفاقية في حيز التنفيذ بعد التوقيع الرسمي، والتصديقات البرلمانية في كلا البلدين.



وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يزداد فيه عدد الشركات الكورية الجنوبية العاملة في العراق الذي مزقته الحرب من خلال مشاركتها في مشاريع البنية التحتية الكبرى هناك.



وتقوم شركة هانهوا للهندسة والبناء بتنفيذ مشروع بقيمة 7.75 مليار دولار لإنشاء مدينة بسماية الجديدة في العراق.



وذكرت الوزارة أنها تتطلع إلى تقليل الأعباء الضريبية لشركات كورية جنوبية ستوسع أعمالها إلى العراق بفضل التوقيع على هذه الاتفاقية بين البلدين.