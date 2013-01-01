الجيش الليبى يطلق عملية "عاقبة الغدر" الجوية بطرابلس

أعلن اللواء محمد منفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، انطلاق عملية عسكرية جوية أطلق عليها اسم ( عاقبة الغدر ) في طرابلس، موجهًا مناشدة، لكافة سكان العاصمة طرابلس بالابتعاد عن أي هدف ثابت أو متحرك قد يكون عرضة لضرباتهم الجوية.



وأضاف "المنفور" في بيان نشرته صحيفة المرصد الليبية، بوقت متأخر من مساء الأحد، «أنه بعد استنفاذ كل الوسائل التقليدية في حربنا من أجل تحرير باقي التراب الليبي وبعد عمليات الخداع والغدر التي حصلت مؤخرا، فإن القوات الجوية العربية الليبية باشرت تنفيذ ضربات جوية قوية ومحكمة في مواقع مختارة ومنتقاة بدقة في طرابلس».



وكانت مواقع مختلفة لمسلحي حكومة الوفاق، قد تعرضت ليل الأحدالإثنين، لضربات جوية وصفت بأنها الأعنف في عدة مناطق من العاصمة طرابلس منها في محيط المطار الدولي السابق وفي معسكر اليرموك وعين زارة.



فيما لم يتبين بعد طبيعة الأهداف المستهدفة في ظل أنباء متواترة عن استهداف أحدها غرفة عمليات لواء الصمود بقيادة المعاقب أمميًا وأمريكيًا صلاح بادي.