كيم وترامب يتفقان على استئناف الحوار البناء

أفادت وكالة "جوسون" للأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الإثنين بأن زعيم بلادها كيم جونغ-أون اجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بانمونجوم واتفقا على استئناف الحوار الكوري الشمالي والأمريكي الذي وصل إلى طريق مسدود.



وصرحت الوكالة "قام الزعيم كيم جونغ-أون بلقاء تاريخي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بانمونجوم بعد ظهر يوم 30 من يونيو تلبية لمقترح الرئيس الأمريكي.



وقالت الوكالة إن اللقاء في هذا اليوم تم بـ "طلب" من الرئيس ترامب الذي زار الجانب الجنوبي، وتركزت جميع أنظار العالم لقرابة يوم واحد على شبه الجزيرة الكورية، وأن الاهتمام والتطلعات للقاء بين الرئيسين الكوري الشمالي والأمريكي أشعلت جميع الكون بالعاطفة والإثارة.



وأضافت أن المحادثات الفردية أجريت بين رئيسي البلدين وشرح الجانبان سبلا لخفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية والتوصل الى حل دراماتيكي لما يقلق الجانبين والقضايا التي تهمهما ومن ثم أعربا عن تفهمهما لمجمل القضايا.



وأوضحت الوكالة بالقول "اتفق الزعيمان على استئناف الحوار البناء لفتح مخرج جديد في إجراءات التفكيك النووي في شبه الجزيرة الكورية والعلاقات الكورية الشمالية والامريكية. وأعرب الزعيمان عن " ارتياحهما الكبير " من نتيجة المحادثات.



وأفادت الوكالة بأن كل من وزير الخارجية لي يونغ-هو ونظيره الأمريكي مايك بومبيو حضرا المحادثات مشيرة الى استبدال نظير الوزير بومبيو السابق كيم يونغ-تشول نائب رئيس حزب العمال الحاكم.



وركزت الوكالة في النشرة على مغزى إجراء اللقاء بين الرئيسين في حد ذاته والذي تم في مرحلة التأزم في المفاوضات النووية بين البلدين.



وحول لحظة مواجهة الرئيسين وجها للوجه عبر الخط العسكري الفاصل، قالت الوكالة " حدث مشهد مدهش تصافح فيه قائدا البلدين في بانمونجوم التي ترمز لتقسيم الكوريتين، وذلك بعد 66 عاما من التوقيع على اتفاقية الهدنة ( للحرب الكورية )عام 1953 ".



وبما يتعلق بدخول ترامب إلى أراضي كوريا الشمالية عابرا الخط العسكري الفاصل بمبادرة من الزعيم كيم، أكدت الوكالة على أن ذلك لحظة تاريخية يطأ الرئيس الأمريكي الحالي فيها أراضيها لأول مرة عبر الخط العسكري الفاصل.



وقالت إن هذا المشهد التاريخي الذي يعبر فيه رؤساء الكوريتين والولايات المتحدة بحرية الخط العسكري الفاصل الذي يعتبر من آثار الاعتداء والمواجهة، أصاب العالم أجمعه بدهشة كبيرة وكان مشهدا يدل على بداية تاريخ جديد للتصالح والسلام في بانمونجوم التي انطوت على تاريخ عدم الثقة وسوء الفهم والصراع والمواجهة لفترة طويلة.



وذكرت الوكالة إن الزعيم كيم قال للرئيس ترامب " بفضل العلاقة الحميمة والرائعة بيني وبينكم، تم لقاء اليوم بصورة درامية خلال يوم واحد (من المقترح)، وسنحتفظ بهذه العلاقة الممتازة ونصنع نتائج جيدة لا يتوقعها أحد وسيكون اللقاء قوة سحرية نتغلب بها على المصاعب والعراقيل التي يمكن ان نواجهها ".



كما ذكرت الوكالة استقبال الرئيس مون جيه-إن للزعيم كيم، قائلة " تبادل الزعيم كيم مع الرئيس الكوري الجنوبي مون التحيات بكل ترحيب وحفاوة ".



وقالت إنه بعد انتهاء اللقاء، قام كل من الرئيس ترامب والرئيس مون بتوديع الزعيم كيم حتى الخط الفاصل العسكري.