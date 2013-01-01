الإثنين 01 يوليه 2019 الموافق 28 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

كيم وترامب يتفقان على استئناف الحوار البناء

الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:58 ص
كيم وترامب يتفقان
كيم وترامب يتفقان على استئناف الحوار البناء
وكالات
طباعة
أفادت وكالة "جوسون" للأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الإثنين بأن زعيم بلادها كيم جونغ-أون اجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بانمونجوم واتفقا على استئناف الحوار الكوري الشمالي والأمريكي الذي وصل إلى طريق مسدود.

وصرحت الوكالة "قام الزعيم كيم جونغ-أون بلقاء تاريخي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بانمونجوم بعد ظهر يوم 30 من يونيو تلبية لمقترح الرئيس الأمريكي.

وقالت الوكالة إن اللقاء في هذا اليوم تم بـ "طلب" من الرئيس ترامب الذي زار الجانب الجنوبي، وتركزت جميع أنظار العالم لقرابة يوم واحد على شبه الجزيرة الكورية، وأن الاهتمام والتطلعات للقاء بين الرئيسين الكوري الشمالي والأمريكي أشعلت جميع الكون بالعاطفة والإثارة.

وأضافت أن المحادثات الفردية أجريت بين رئيسي البلدين وشرح الجانبان سبلا لخفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية والتوصل الى حل دراماتيكي لما يقلق الجانبين والقضايا التي تهمهما ومن ثم أعربا عن تفهمهما لمجمل القضايا.

وأوضحت الوكالة بالقول "اتفق الزعيمان على استئناف الحوار البناء لفتح مخرج جديد في إجراءات التفكيك النووي في شبه الجزيرة الكورية والعلاقات الكورية الشمالية والامريكية. وأعرب الزعيمان عن " ارتياحهما الكبير " من نتيجة المحادثات.

وأفادت الوكالة بأن كل من وزير الخارجية لي يونغ-هو ونظيره الأمريكي مايك بومبيو حضرا المحادثات مشيرة الى استبدال نظير الوزير بومبيو السابق كيم يونغ-تشول نائب رئيس حزب العمال الحاكم.

وركزت الوكالة في النشرة على مغزى إجراء اللقاء بين الرئيسين في حد ذاته والذي تم في مرحلة التأزم في المفاوضات النووية بين البلدين.

وحول لحظة مواجهة الرئيسين وجها للوجه عبر الخط العسكري الفاصل، قالت الوكالة " حدث مشهد مدهش تصافح فيه قائدا البلدين في بانمونجوم التي ترمز لتقسيم الكوريتين، وذلك بعد 66 عاما من التوقيع على اتفاقية الهدنة ( للحرب الكورية )عام 1953 ".

وبما يتعلق بدخول ترامب إلى أراضي كوريا الشمالية عابرا الخط العسكري الفاصل بمبادرة من الزعيم كيم، أكدت الوكالة على أن ذلك لحظة تاريخية يطأ الرئيس الأمريكي الحالي فيها أراضيها لأول مرة عبر الخط العسكري الفاصل.

وقالت إن هذا المشهد التاريخي الذي يعبر فيه رؤساء الكوريتين والولايات المتحدة بحرية الخط العسكري الفاصل الذي يعتبر من آثار الاعتداء والمواجهة، أصاب العالم أجمعه بدهشة كبيرة وكان مشهدا يدل على بداية تاريخ جديد للتصالح والسلام في بانمونجوم التي انطوت على تاريخ عدم الثقة وسوء الفهم والصراع والمواجهة لفترة طويلة.

وذكرت الوكالة إن الزعيم كيم قال للرئيس ترامب " بفضل العلاقة الحميمة والرائعة بيني وبينكم، تم لقاء اليوم بصورة درامية خلال يوم واحد (من المقترح)، وسنحتفظ بهذه العلاقة الممتازة ونصنع نتائج جيدة لا يتوقعها أحد وسيكون اللقاء قوة سحرية نتغلب بها على المصاعب والعراقيل التي يمكن ان نواجهها ".

كما ذكرت الوكالة استقبال الرئيس مون جيه-إن للزعيم كيم، قائلة " تبادل الزعيم كيم مع الرئيس الكوري الجنوبي مون التحيات بكل ترحيب وحفاوة ".

وقالت إنه بعد انتهاء اللقاء، قام كل من الرئيس ترامب والرئيس مون بتوديع الزعيم كيم حتى الخط الفاصل العسكري.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

"سقطة المنحط".. شاهد اضطراب الأجير محمد ناصر بعد تجاوزه في حق أردوغان بالخطأ

منذ حوالي 15 ساعة

"كاف": مصر نجحت في خوض تحدي "أمم إفريقيا" خلال 4 أشهر فقط

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد للجيش الوطني على تهديدات تركيا بالتدخل في ليبيا

منذ ساعة الا ربع

أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 يوليو 2019

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

انفوجراف.. تعرف على مميزات التأمين الصحى الشامل الجديد

"متنساس التوك توك".. رسالة عنيفة من رئيس الزمالك لكهربا

"سقطة المنحط".. شاهد اضطراب الأجير محمد ناصر بعد تجاوزه في حق أردوغان بالخطأ

ستوديو

وائل جمعة ينتقد صلاح والمحمدي: يعني ايه يفرضوا عودة لاعب؟

وفاة الفنان عزت أبو عوف في إحدى مستشفيات القاهرة

ناقد رياضي: رمضان صبحي اشترط الحصول على ٢٠ مليون للاستمرار بالأهلي

الدفاعات السورية تتصدى لقصف صاروخي إسرائيلي انطلق من أجواء لبنان

ads

رياضة

مدير منتخب مصر يكشف إصابة "كوكا"

ركلة جزاء تصعد بجاميكا إلى قبل نهائى الكأس الذهبية على حساب بنما

باريس سان جيرمان يحسم مستقبل نيمار ومبابى فى مقطع فيديو

المنتخب الأمريكى ينهى رحلة الدفاع عن لقبه بالكأس الذهبية

منوعات

اليابان تخطط لصيد 227 حوتا

"توى ستورى 4" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثانى

مسئولة أممية تدعو إلى مواجهة ارتفاع درجات الحرارة بوسائل صديقة للبيئة

ليلة موسيقية للفن العربى من لبنان والمغرب فى مركز سيجونج

إسلام سياسي

انفجار قوي يهز وسط كابول

3 شهادات على وقائع خلع الإخوان من قلعة الجماعة بحوش عيسى

تصاعد حدة التوتر بين ليبيا وتركيا بعد احتجاز الجيش الليبي 6 أتراك

إخواني منشق: ثورة ٣٠ يونيو استردت الإسلام من مختطفيه

مقالات الرأي
عمرو خالد
المدد إلهى.. كلمة السر
ماجد حبته
عملاء.. مومياوات.. ومخابيل
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
المزيد
ads

الثقافة

الأحد.. افتتاح الملتقى الدولى السادس للكاريكاتير

علاء حجازى: حاولت أن أبسط الرسم.. وأن يصل إلى كل الناس

مناقشة ديوان "على باب زويلة" لمحمود عبد الرحمن بالإسكندرية

معرض فني تشكيلي وموسيقى عربية بثقافة القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك